خبير للعربية: "أبل" مهددة بالخروج من نادي "السبعة الكبار"

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شهدت مبيعات هواتف "آيفون" في الصين انتعاشاً قوياً الشهر الماضي، مع صعود الشحنات الواردة إلى أسواق ثاني أكبر اقتصادات في العالم بفضل الخصومات المُطبقة من قبل شركاء البيع بالتجزئة.
وأكد كبير المستشارين في "MAG" للاستشارات، أيمن البناو، أن "أبل" كانت بأمس الحاجة لهذه الأخبار خاصة أنها تأتي في وقت تواجه فيه الشركة مشكلات قد تهددها بالخروج من نادي "السبعة الكبار".
أكبر الشركات المدرجة في وول ستريت من حيث القيمة السوقية
وأضاف البناو في مقابلة مع "العربية Business"، أن من أسباب زيادة مبيعات "آيفون" خلال شهر أبريل/نيسان الماضي هو ما يعرف بالدورة الشرائية للمستهلك في الصين والتي يكون معدلها عادة أكثر من عامين.
وتابع: "أبل" الآن أمام تحد كبير ومنعطف مفصلي غير مسبوق في العاشر من يونيو/حزيران المقبل في مؤتمرها المرتقب، فحين تفشل في إرضاء المستثمرين والمستخدمين، فهي في مأزق حقيقي يهدد مستقبلها.
كانت "أبل" أعلنت مؤخراً أنها تقترب من توقيع اتفاقية مع شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) لإدراج برنامج "تشات جي بي تي"على هواتف "آيفون" كجزء من حملة أوسع لجلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبيرغ".
وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الجانبين يضعان اللمسات النهائية على شروط اتفاقية لاستخدام ميزات "تشات جي بي تي" في نظام التشغيل "آي أو أس 18" (iOS 18). كما أجرت أبل أيضا محادثات مع غوغل التابعة لشركة "ألفابت" حول ترخيص برنامج "جيميناي". ولم تؤد هذه المناقشات إلى اتفاق حتى الآن، لكنها مستمرة.
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