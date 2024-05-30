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خاص

ما أهمية تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة في مصر؟

خبير: نحو 50% من الدعم العيني غير موجه للمستحقين

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، هاني توفيق، إن هناك مطالب مستمرة منذ سنوات لتحويل الدعم العيني إلى نقدي بعد إلغائه من جميع الدول، نظرا لوجود هادر كبير في السلع المخفضة.

وأضاف توفيق في مقابلة مع "العربية Business"، أن نحو 50% من الدعم العيني غير موجه للمستحقين.

وأوضح أن الدعم النقدي يعد الخيار الأنسب في الدول الناشئة والتي تميل إلى الاستهلاك أكثر من الادخار.

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وتابع :"لو تم تحويل الدعم المقدر بـ 630 مليار جنيه إلى دعم نقدي فإنه يعادل ضخ نحو 6 مليارات جنيه ما يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي في دورة الاقتصاد".

"أعتقد أن هناك ضغطا من صندوق النقد على الحكومة المصرية للتنبيه على مسألة الدعم العيني وتفضيل الدعم النقدي عليه، وأن هذا يعد أحد شروط المانحين وصندوق النقد والبنك الدولي"، بحسب هاني توفيق.

وأشار إلى أن المنظومة الخاصة بتوزيع الدعم في طريقها للانتهاء ولكن لم تكتمل بعد.

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو/حزيران المقبل.

وقال مدبولي في مؤتمر صحافي إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وإن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 1.25 جنيه بينما تبيعه بـ 5 قروش.

وذكر رئيس الوزراء المصري، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.

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