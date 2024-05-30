"الأهلي المصري" يطلق خدمة إضافة التحويلات الخارجية لحظياً

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أعلن البنك الأهلي المصري، إطلاق أحدث خدماته، وهي إتاحة استقبال الحوالات الإلكترونية الواردة من الخارج لصالح حسابات العملاء بالجهاز المصرفي في مصر لحظياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية من خلال شبكة الوكلاء والمراسلين لدى البنك.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، إن هذه الخدمة تأتي في إطار تقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية لكافة عملاء الجهاز المصرفي خارج وداخل مصر، ودعم الوعي المصرفي والتحول الرقمي وتوجيه المجتمع إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وتعزيزاً لاستراتيجية الشمول المالي، وإيمانا بدوره الاستراتيجي في نمو الاقتصاد المصري.

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أوضح أن استحداث خدمة إضافة الحوالات الواردة لحظيا تستهدف التوسع في تقديم خدمة التحويلات الواردة من الخارج بطريقة سريعة وآمنة وبتكلفة تنافسية.

وأشار إلى أن التحويلات الواردة من الخارج تلعب دور كبيرا ليس فقط في الاقتصاد الوطني بل تعمل على انتعاش الاقتصاد العالمي ككل، وذلك من خلال تقديم خدمات أساسية للعملاء خارج مصر في جميع أنحاء العالم، كونها من أهم محركات النمو الاقتصادي لما لها من دور أساسي وفعال في تواصل العملاء وتمكين المجتمعات وتوسيع نطاق الموارد المالية حول العالم.

زيادة التدفق النقدي الأجنبي

وقال الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، كريم سوس، إن هذه الخدمة تعكس سعي البنك الدائم في إتاحة عدة طرق في مجال التحويلات الإلكترونية الواردة، وزيادة التدفق النقدي الأجنبي عبر التحويلات الواردة من الخارج، حيث تتيح هذه الخدمة استقبال الحوالات الواردة من خلال الوكلاء والبنوك داخل الشبكة الخاصة بمراسلي البنك على سبيل المثال مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي وبنك البلاد بالسعودية – شركة الأنصاري للصرافة وشركة الفردان للصرافة بدولة الإمارات – شركة الملا للصرافة وشركة المزيني للصرافة بدولة الكويت وغيرهم من شبكة الوكلاء و المراسلين، وإرسال تلك التحويلات إلى البنك الأهلي المصري لصرفها لأكبر عدد من عملاء البنك أو غير العملاء.

وأوضح أن الخدمة الجديدة تعمل على تعزيز تجربة عملاء البنك الأهلي المصري وتوفير لهم تكلفة أقل مقارنة بالعروض المماثلة المتوفرة في السوق مع معالجة أي ثغرات أخرى تعرقل عملية التحويلات الواردة من قبل، بالإضافة إلى تحويل الأموال بعدة طرق تتجاوز القنوات المعتادة، وذلك لتلبية كافة شرائح المجتمع خارج وداخل مصر.

فيما أشارت مدير عام الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، إنجي حراز، إلى أنه يمكن للعملاء من خلال تلك الخدمة إمكانية إضافة الحوالة الإلكترونية التي ترد من الخارج بالعملة المحلية لصالح أي حساب بنكي أو بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية لعملاء الجهاز المصرفي بجميع البنوك المحلية العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمشتركة في "شبكة المدفوعات اللحظية".

كما توفر الخدمة الجديدة الاستفادة أيضاً من أفضل الأسعار المطبقة وخدمات متابعة التحويلات لحظياً من خلال زيارة موقع البنك، مضيفة أن تلك الخدمة ستمنح نفس الميزة المقدمة لعملاء البنك الأهلي المصري من حيث إمكانية سحب تلك التحويلات من خلال ماكينات الصراف الآلي لتلك البنوك المحلية في أي وقت على مدار 24 ساعة، إضافة إلى إتاحة نفس الميزة لجميع المحافظ الإلكترونية.