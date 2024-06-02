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خاص

خبير للعربية: الأسهم المصرية أصبحت في منطقة جاذبة

أكد عودة السيولة إلى مستويات جيدة

دبي - العربية.نت
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أظهرت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً في بداية جلسة، اليوم الأحد، بعد أسبوع من التراجع بضغط من مبيعات أجنبية وعربية، في وقت لا يزال القطاع العقاري يستحوذ على نسبة كبيرة من تداولات السوق.

واعتبر العضو المنتدب بشركة "القاهرة" لتداول الأوراق المالية عيسى فتحي، أن الصعود اليوم، يعكس رؤية المستثمرين نحو بعض الأسهم التي أصبحت جاذبة وتمثل فرصة لهم بعد الهبوط الحاد خلال الأسبوع الماضي.

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وأضاف فتحي في مقابلة مع "العربية Business" أن منسوب السيولة اليوم جيد، مقارنة مع الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن ارتفاع سهم "السيويدي إلكتريك" كان هو الداعم الأكبر لصعود السوق مع بداية جلسة اليوم.

كانت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعت في آخر جلسة لها الأسبوع، وسط مبيعات مكثفة من العرب والأجانب، متجاهلة نتائج أعمال إيجابية لمجموعة "طلعت مصطفى" وتطورات صفقة استحواذ على شركة "السويدي إليكتريك".

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية على تراجع 0.62% ليتخلى عن مستوى 27 ألف نقطة وينزل إلى 26 ألفا و922 نقطة، وانخفض المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 0.56% إلى 5932.24 نقطة، وهبط المؤشر (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 0.81% إلى 8554.56 نقطة.

واتجه الأجانب والعرب حينها إلى البيع بصاف بلغ 202.1 مليون و448.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المستثمرون المصريون إلى الشراء بصاف قدره 651 مليون جنيه، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وتراجعت أسهم مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة 4.19% إلى 54.38 جنيه ومجموعة "إي.إف.جي" القابضة 1.75% إلى 15.68 جنيه وحديد عز 0.49% إلى 75.01 جنيه، و"بلتون" المالية القابضة 2.94% إلى 2.97 جنيه و"أوراسكوم" للتنمية مصر 2.31% إلى 10.99 جنيه وبالم هيلز 0.53% إلى 3.75 جنيه ومدينة مصر للإسكان والتعمير 1.09% إلى 3.62 جنيه.

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