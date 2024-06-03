رئيس طيران الإمارات: هذه أزمة "بوينغ" وكيفية الخروج منها

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توقع أكبر مشترٍ للطائرات ذات البدن العريض التي تنتجها الشركة الأميركية أن تحتاج "بوينغ" إلى سنوات للخروج من أزمتها الحالية.

"ينبغي لشركة "بوينغ" أن تختار رئيسا تنفيذيا قويا له ثقل في الخبرة الهندسية ومجال الأعمال لقيادة عملية تغيير شاملة".

وقال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك في مقابلة: "بالنسبة لي، ستكون هذه فترة توقف لمدة خمس سنوات تبدأ من الآن. لا أعتقد أنهم سيستعيدون خط إنتاجهم لجميع أنواع الطائرات".

وأضاف كلارك أنه نتيجة لمشاكل التصنيع والتأخيرات في الطائرات ذات الهيكل العريض الجديدة لدى شركة صناعة الطائرات، فإن طيران الإمارات تضع المزيد من طائراتها من طراز بوينغ 777 في برنامج تجديد شامل. وقال إن هذا يرفع تكلفة هذا البرنامج إلى حوالي 3.5 مليار دولار من 2 مليار دولار سابقًا، وفقا لتقرير نشرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".

يعتبر كلارك صوتًا مؤثرًا في صناعة الطيران لأن شركته تشتري أكبر طائرات بوينغ وإيرباص SE بأعداد أكبر من أي شركة طيران أخرى. استخدم المدير التنفيذي مكانته علنًا للإشارة إلى مشاكل الأداء في الشركتين المصنعتين، وهما الشركتان الوحيدتان اللتان تصنعان الطائرات الكبيرة المستخدمة على عالميا.

تأخر طراز بوينغ 777-9، الذي طلبت طيران الإمارات منه أكثر من 100 وحدة، حوالي خمس سنوات، وقال كلارك إنه "ليس لديه رؤية" بشأن إطار زمني جديد، كان من المقرر مؤخرًا منتصف عام 2025.

وقال كلارك إن شركة الطيران "منزعجة للغاية" من "بوينغ" لأن التأخيرات تعيق خطط نمو شركة الطيران، مضيفًا أنه يخطط للقاء ستيفاني بوب، الرئيسة الجديدة لشركة بوينغ للطائرات التجارية، في دبي في الأيام المقبلة.

وأوضح كلارك أن "طيران الإمارات" ليست في عجلة من أمرها، لإضافة المزيد من طائرات إيرباص A350 ذات البدن العريض إلى جدول طلباتها. وذلك بعد أن اشترت شركة الطيران هذا الطراز بأعداد صغيرة نسبيًا في معرض دبي للطيران في نوفمبر/تشرين الثاني لأن كلارك لم يكن راضيًا عن أداء محركات شركة رولز رويس القابضة. وقال كلارك إنه كان مستعدًا مسبقًا لإضافة 35 وحدة إلى جدول طلباته.

وبشأن طراز A350، قال كلارك "إنها طائرة رائعة، ولكن عليك أن توصلها إلى مكان حيث يمكنك تأكيد فعالية أداء النموذج".

وقال كلارك "لست متأكدًا من أنهم في وضع يسمح لهم بالقيام بذلك الآن".