هل يستمر زخم الاكتتابات في سوق الأسهم السعودية؟

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توقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، استمرار الزخم القوي للاكتتابات الأولية في السوق السعودية حتى نهاية العام الجاري، مع ارتفاع شهية المستثمرين.

وقال العمران في مقابلة مع "العربية Business"، إن عودة الزخم لسوق الاكتتابات الأولية في سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام، لآلية العمل الخاصة بالسوق والتي تتضمن الدفع النقدي بعد التخصيص.

وتابع :"السوق السعودية تعد من الأسواق الناشئة ولكنها تتبع آليات وقواعد الأسواق المتقدمة في الاكتتابات، بالإضافة إلى زيادة السيولة والمعروض النقدي".

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الطرح الثانوي لأسهم "أرامكو" أرقاما فلكية امتدادا لطريقة الاكتتابات المطبقة في السوق السعودية.

وأشار إلى أن طرح حصة من أسهم "أرامكو" يعد الحدث الأبرز في السوق حيث الأرباح القوية والتوزيعات النقدية المرتفعة بالمقارنة بالشركات الأخرى يعد عامل جذب للمستثمرين لتغطية الاكتتاب.

وتابع: "عامل التوزيعات النقدية لعب دورا كبيرا في جذب المستثمرين لتغطية الاكتتاب في الساعات الأولى ونتوقع تغطيته بأرقام كبيرة جدا حتى نهاية الأسبوع".

تبدأ فترة اكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد المؤهلين في الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، من الساعة 9 صباحاً بتوقيت السعودية وتنتهي الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء 05 يونيو 2024.

يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد 154.5 مليون سهم طرح تمثل 10% من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد. وسيكون نطاق سعر الطرح بين 26.70 ريال سعودي و29.00 ريال سعوديا للسهم الواحد.