"فيسبوك" يتطلع للجيل الأصغر.. هل أصبح جيل الألفية عجوزاً؟

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تتطلع شركة "ميتا بلاتفورمز" إلى تنشيط تطبيق "فيسبوك" الخاص بها للمستخدمين بدفعة جديدة لجذب انتباه "الجيل زي". يقوم توم أليسون، رئيس فيسبوك، بالترويج للشبكة الاجتماعية كمكان للمستخدمين البالغين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً للتواصل والتسوق ومواكبة أحدث الاتجاهات.

وقال أليسون خلال حدث يركز على المبدعين في مدينة نيويورك يوم الجمعة: "من أجل البقاء على صلة، علينا أن نبني للجيل القادم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي... الجيل Z خريطة طريق منتجاتنا مدفوعة باحتياجات الشباب".

الشبكة الاجتماعية التي يبلغ عمرها 20 عاماً والتي حولت ميتا إلى قوة تكنولوجية لا تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين مثل التطبيق الشقيق إنستغرام. وفقاً لأحدث استطلاع أجرته بايبر ساندلر "تقييم مع المراهقين"، يستخدم 32% فقط من المراهقين فيسبوك كل شهر مقارنة بـ 80% يستخدمون إنستغرام و72% يستخدمون تيك توك.

ولكن وفقاً لأليسون، يعد فيسبوك مناسباً للمستخدمين في أواخر سن المراهقة وفي العشرينات من عمرهم والذين يتنقلون بين تغييرات مختلفة في حياتهم.

وتتضمن جهود الشركة عمليات التحسين للفيديو عبر منصة الفيديو القصيرة، Reels، ووظيفة البحث الخاصة بها.

ويبدو أن الاستراتيجية ناجحة حتى الآن. وفقا لأليسون، فإن فيسبوك ينمو في الولايات المتحدة لعدة أرباع سنة بعد سنة مع الشباب. علاوة على ذلك، يقضي الأشخاص 60% من وقتهم على فيسبوك في مشاهدة مقاطع الفيديو.

تلقى فيسبوك ضربة نادرة بعد انخفاض أعداد المستخدمين في الربع الثاني من عام 2022 من 2.936 مليار مستخدم نشط شهرياً إلى 2.934 مليار، مما أثار توقعات بأن المنصة كانت تسير في مسار هبوطي. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، نمت الشبكة الاجتماعية فصلياً من الربع الثالث من عام 2022 حتى الربع الرابع من عام 2023. ولم تبلغ الشركة عن مستخدمي فيسبوك النشطين شهرياً في تقريرها ربع السنوي الأخير.

وقال أليسون إن فريقه كان يشعر بالقلق في البداية من أن تحديثات النظام الأساسي يمكن أن تنفر المستخدمين الأكبر سناً الذين أصبحت الشبكة الاجتماعية مرتبطة بهم.

ومع ذلك، فقد اتجهت المجموعة إلى حد كبير إلى تحسينات الميزات، كما فعل جيل الألفية الذين انضموا لأول مرة إلى الشبكة الاجتماعية عندما تم إطلاقها في عام 2014.

قال أليسون: "أعتقد أن فيسبوك يتمتع بقدرة فريدة على البقاء لأننا كنا دائماً على استعداد للتغيير".