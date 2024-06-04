إيرباص تجري محادثات لبيع أكثر من 100 طائرة عريضة البدن للصين

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تتفاوض شركة إيرباص على صفقة بيع كبيرة لطائرات "A330neo" إلى الصين، حيث اكتسبت المحادثات زخماً منذ أن زار الرئيس شي جين بينغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي.

وتدرس أكبر شركات الطيران الصينية شراء أكثر من 100 من طرازات A330 المحدثة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر سري، إن الشروط لا تزال قيد المناقشة والتوقيت غير مؤكد.

وتسلط المفاوضات الضوء على التناقض الصارخ المتزايد بين شركتي إيرباص وبوينغ عندما يتعلق الأمر بممارسة الأعمال التجارية في سوق الطيران الحيوي في الصين مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الدولة الآسيوية والولايات المتحدة. سيكون طلب بهذا الحجم مهماً بالنظر إلى أنه يتعلق بنوع واحد من الطائرات عبر مجموعة من شركات النقل، وقد مر حوالي عامين منذ آخر صفقة لشركة إيرباص في الصين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية business".

أوقفت الصين مرة أخرى وارداتها من شركة بوينغ التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، بعد أشهر فقط من استئنافها بعد 5 سنوات من الجفاف، حيث يقوم المنظمون بمراجعة تصميم مسجل الصوت في قمرة القيادة الذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل نظرائهم في الولايات المتحدة وأوروبا. وفي الوقت نفسه، تستفيد شركة إيرباص التي تتخذ من فرنسا مقراً لها من استثماراتها المحلية في أكبر اقتصاد في آسيا، بما في ذلك مصنع يبني نموذج A320neo العمود الفقري وآخر يقوم بتركيب التصميمات الداخلية في طائرة A330، وكانت واحدة من المستفيدين الرئيسيين من تواصل شي جين بينج مؤخراً مع القادة الأوروبيين.

ارتفعت أسهم إيرباص بما يصل إلى 0.3% في التعاملات المبكرة في أوروبا. وارتفع السهم بنسبة 12% هذا العام، مقابل انخفاض بوينغ بنسبة 29%.

ومن شأن أي طلب من الصين أن يدعم الطلب المتراكم على طائرة A330neo الأبطأ، وهي نسخة محدثة من طائرة A330 الأقدم بمحركات وأجنحة جديدة. وتصنع إيرباص أيضاً طراز A350 الأكثر تقدماً والأطول مدى والذي شهد موجة من الطلبات في العامين الماضيين وتم بيعه بالكامل حتى نهاية العقد تقريباً.

حالياً، لدى إيرباص 165 طلباً شاغراً لشراء طائرة A330neo، التي ظهرت لأول مرة تجارياً في عام 2018. وقد كافح النموذج للفوز باتفاقيات شراء جديدة في سوق مليء بالإصدارات المستعملة المخفضة والمتاحة بسهولة، وفقاً لجورج فيرجسون، المحلل في بلومبرغ إنتليجنس.. وقال إن هذا يعني أن صانع الطائرات الأوروبي قد يكون أكثر انفتاحاً على تقديم أسعار أفضل وشروط أخرى لتعزيز دفتر طلباته في الوقت الذي تخطط فيه لزيادة إنتاج A330.

تحقيق الاتحاد الأوروبي

ولكنه يأتي أيضاً في وقت يشهد توترات اقتصادية متصاعدة ويمكن أن يتورط في تحقيقات الاتحاد الأوروبي في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، وهو الأمر الذي لا تشعر الصين بالرضا عنه.

يعد الطيران من بين القطاعات التي حذرت بكين بشكل خاص من إمكانية استهداف الاتحاد الأوروبي إذا مضت الكتلة قدماً في خططها لفرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، وفقاً لشخص آخر مطلع على الأمر. وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الصين وجهت تلك التهديدات وغيرها في رسالة إلى مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن العملية هي عملية فنية وقانونية، ويظل حالياً في طريقه لفرض تعريفات مؤقتة الشهر المقبل. وتعمل الصين على زيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للتفاوض، وأعلنت الأسبوع الماضي فرض قيود على تصدير المعدات المستخدمة في تصنيع أشياء مثل محركات الطائرات والتوربينات.

وفي حالة حدوث صفقة، فإنها ستوفر وصولاً أسرع لشركات الطيران الصينية إلى طائرات جديدة ذات كفاءة أفضل في استهلاك الوقود مع تراكم الطلبيات والقيود المفروضة على الموردين لطائرات إيرباص A350 ومنافستها بوينغ 787 دريملاينر. ليس لدى إيرباص وبوينغ سوى عدد قليل من الطائرات ذات الجسم العريض لتسليمها لشركات الطيران الصينية، مما يزيد من الشعور بالإلحاح لإتمام الصفقات حيث يرى صانعو الطائرات أن فتحات الإنتاج لكل من الطائرات ذات الممر الواحد والممرين تمتلئ.

وبينما تعمل الدولة على تعزيز صناعة الطيران المحلية باستخدام طراز C919 الذي تصنعه شركة كوماك، إلا أنها لا تملك حالياً وجوداً في فئة الطائرات ذات الممرين.

وكانت بوينغ قد زودت في السابق المئات من طائراتها من طراز 777 و787 دريملاينر لشركات الطيران الصينية. ولا يزال لدى شركة صناعة الطائرات طلبات معلقة لأكثر من اثنتي عشرة طائرة عريضة البدن من شركات الطيران الصينية، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وشهدت الطائرات ذات الجسم العريض ارتفاعا في الطلب مع انتعاش السفر لمسافات طويلة من أدنى مستويات الوباء. طلبت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم طائرات جديدة ذات الممرين لتحل محل الطائرات القديمة وكذلك توسيع عروضها.