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خاص

"نايت فرانك" للعربية: 98% نسبة الإشغال للمساحات المكتبية في الرياض

النمو الاقتصادي ساهم في زيادة الطلب على المساحات المكتبية

دبي - العربية.نت
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قال شريك التقييم والاستشارات Knight Frank طلال رقبان، إن نسبة الإشغال في المساحات المكتبية في الرياض تبلغ 98%، وهذه نسبة قياسية في الأسواق العقارية.

وأضاف رقبان في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا يؤكد أن الطلب في تزايد مستمر في الرياض، وذلك بدعم من زيادة نقل المقرات الإقليمية للشركات إلى العاصمة السعودية والتي سجلت ارتفاعا بعدد الرخص المصدرة لها.

وأشار رقبان إلى ارتفاع طلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية وسط رغبة للتوسع أيضا، موضحا أن نسبة 2% المتبقية تعتبر نسبة منخفضة.

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وتوقع رقبان أن يتوازن السوق العقارية في الرياض خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأشارت KNIGHT FRANK في مراجعة للسوق التجارية السعودية لصيف 2024 إلى أن النمو الاقتصادي المستمر في المملكة المدعوم بالبرامج والمبادرات المرتبطة برؤية 2030، ساهم في زيادة الطلب على المساحات المكتبية في جميع أنحاء السعودية. وقد أدى هذا الارتفاع في الطلب إلى زيادة إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى بنسبة 8% في الرياض و3.8% في جدة، خلال الـ 12 شهراً الماضية.

كما أشار التقرير إلى أن النقص في إمدادات المكاتب في الرياض أدى إلى ارتفاع إيجارات مكاتب الدرجة الثانية بنسبة 26% خلال فترة 12 شهراً

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