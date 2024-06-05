اتهامات جديدة لـ "ماسك" بالتربح من معلومات داخلية وتجنب خسائر أسهم "تسلا"

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يواجه إيلون ماسك، ومجلس إدارة تسلا دعوى قضائية من المساهمين بشأن بيعه ما قيمته 7.5 مليار دولار من أسهم تسلا في أواخر عام 2022، قبل تقرير مبيعات يناير 2023 الذي أدى إلى انخفاض سعر السهم.

باع ماسك ما مجموعه 41.5 مليون سهم من أسهم تسلا بين 4 نوفمبر و12 ديسمبر، وفقاً لملفات الشركة، حيث قام بتصفية بعض ممتلكاته لتحرير الأموال النقدية لشرائه المكتمل مؤخراً لـ تويتر.

وجاءت المبيعات بعد وقت قصير من مكالمة الأرباح في 19 أكتوبر 2022 والتي قال فيها للمستثمرين "لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية، لدينا طلب ممتاز في الربع الرابع".

ولكن عندما أعلنت شركة تسلا عن مبيعات الربع الرابع، كانت أضعف بكثير من المتوقع، مما أدى إلى انخفاض الأسهم بنسبة 12%، وهو أسوأ يوم تداول للسهم خلال أكثر من عامين حينها.

وزعمت الدعوى المرفوعة من قبل المساهم مايكل بيري أن "ماسك استفاد من سوء سلوكه واستغلاله للمواد والمعلومات الداخلية السلبية". وتطلب الدعوى أن يعيد "ماسك" أرباح بيع الأسهم إلى الشركة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والتكاليف الأخرى إلى بيري مقابل رفع الدعوى.

ومن المحتمل أن "ماسك" كان يعلم أن تقرير المبيعات الأضعف سيأتي في وقت البيع، حسبما تتهم الدعوى. خفضت تسلا أسعارها في الصين بما يصل إلى 9% في 24 أكتوبر 2022، لتبدأ سلسلة من تخفيضات الأسعار التي أدت إلى انخفاض أسعار السيارات الكهربائية من قبل تسلا وشركات صناعة السيارات الأخرى في مواجهة مبيعات أضعف من المتوقع.

وفي أبريل من العام الماضي، تفاخر ماسك ببيانات المبيعات المحدثة التي تمتلكها شركة تسلا، مقارنة بشركات صناعة السيارات التي تبيع سياراتها إلى شبكة من الوكلاء المستقلين بدلاً من بيعها مباشرة للعملاء.

وقال للمستثمرين في ذلك الوقت، في إشارة إلى إحدى شركاته الأخرى: "لست متأكداً من وجود أي شركة على وجه الأرض لديها بيانات أفضل في الوقت الفعلي من تسلا، ربما باستثناء ستارلينك التابعة لسبيس إكس"، وفقاً لما نقلته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business".

مبيعات أسهم تسلا موّلت شراء تويتر

وقبل أن يبدأ ماسك جهوده لشراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر، المعروفة الآن باسم X، نادراً ما كان المدير التنفيذي الملياردير يبيع أسهم تسلا. في معظم الأحيان، كانت مبيعاته مرتبطة بتغطية فواتير الضرائب التي واجهها بسبب ممارسة خيارات الأسهم. وكانت معظم تلك المبيعات جزءاً من جدول زمني محدد مسبقاً، لذلك لا يوجد شك حول ما إذا كانت تستند إلى معلومات داخلية.

ولكن في الفترة من أبريل إلى ديسمبر من عام 2022، باع ماسك ما قيمته 22.9 مليار دولار من أسهم تسلا في مبيعات غير مجدولة للمساعدة في تمويل شرائه لـ تويتر بقيمة 44 مليار دولار في ذلك العام.

وساعدت مبيعاته في نوفمبر وديسمبر من عام 2022، إلى جانب تخفيضات الأسعار في الصين، على دفع سعر أسهم تسلا للانخفاض حتى قبل تقرير مبيعات يناير. وجاء بيعه في 4 نوفمبر 2022 بمتوسط سعر 208.58 دولار، وفقاً لإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصة. وصلت مبيعاته النهائية لهذه المجموعة، في 14 ديسمبر، بمتوسط سعر في ذلك اليوم بلغ 158.37 دولار.

لكن تقرير مبيعات الربع الرابع من شهر يناير، والذي صدر يوم الأحد، أدى إلى انخفاض الأسهم إلى 108.10 دولار من 123.18 دولار عند إغلاق يوم الجمعة السابق.

ومع ذلك، سرعان ما انتعشت أسهم تسلا، وتضاعفت أكثر من الضعف خلال عام 2023 لتغلق عند 248.48 دولار. لكن الأسهم واجهت صعوبات هذا العام، حيث خسرت 29% من قيمتها منذ بداية العام وحتى إغلاق يوم الاثنين.

تم رفع الدعوى أمام محكمة ديلاوير تشانسري يوم الخميس.

وتأتي الدعوى القضائية في الوقت الذي تسعى فيه تسلا للحصول على موافقة المساهمين لإعادة خيارات الأسهم إلى ماسك التي تم تجريده منها في قرار محكمة في ولاية ديلاوير في يناير. حثت شركتان استشاريتان مؤثرتان المساهمين على التصويت ضد حزمة رواتبه المثيرة للجدل البالغة 57 مليار دولار وأثارتا مخاوف بشأن المشاريع الجانبية العديدة للرئيس التنفيذي.