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خاص "أبوظبي الأول" للعربية: الغموض ما زال يكتنف مسارات أسعار الفائدة

المتداولون قلصوا رهانات التيسير النقدي بمنطقة اليورو

دبي - العربية.نت
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دفعت البيانات الاقتصادية القوية في منطقة اليورو والنمو السريع للأجور إلى جانب معدلات التضخم الثابتة، بعض المحللين والمستثمرين إلى التردد في توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في 2024.

واعتبر مدير استثمارات الأسهم لدى "بنك أبوظبي الأول" مجد دولة أن الأرقام الاقتصادية في منطقة اليورو كانت سيئة حتى نهاية 2023، لكن مع بداية 2024 شهدنا ارتفاعات طفيفة على مؤشرات الاقتصاد الأوروبي بصورة عامة، وهذا جعل الصورة أكثر ضبابية، لأنه ليس هناك مسار واضح حتى الآن بشأن مسار أسعار الفائدة.

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وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أنه بالنسبة لخطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بشأن تخفيض الفائدة، فهي متعلقة بظهور بيانات اقتصادية تشير إلى ضعف أو تباطؤ في سوق العمل.

كان المتداولون قلصوا رهانات التيسير النقدي بمنطقة اليورو في الوقت الحالي، خاصة بعد استبعاد خفض الفائدة في يوليو/تموز المقبل، من قِبل بعض صناع السياسة النقدية، والتصريحات الأخيرة لمحافظ "المركزي النمساوي، روبورت هولزمان، بأن التخفيض مرتين في عام 2024 قد يكون كافياً.

ويشعر بعض الأعضاء في "المركزي" بالقلق حالياً من أن خفض الفائدة في اجتماعات متتالية يمكن أن يدفع الأسواق إلى اتخاذ هذه الوتيرة كخط أساس لها.

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