"ASML" الهولندية تبيع أغلى آلة في العالم بـ380 مليون دولار لـ"TSMC" هذا العام

3 دقائق للقراءة

ستقوم شركة "ASML Holding NV" الهولندية بشحن أحدث آلاتها لصناعة الرقائق إلى شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية هذا العام.

وسيحصل اثنان من أكبر عملاء ASML، "تي إس إم سي"، و"إنتل" على ما يسمى بآلة الأشعة فوق البنفسجية عالية التطرف NA بحلول نهاية هذا العام، حسبما صرح المدير المالي روجر داسن للمحللين في مكالمة أجريت مؤخراً، وفقاً للمتحدث باسم الشركة مونيك مولس.

القيمة السوقية لـ"إنفيديا" تصل إلى 3 تريليونات دولار.. تجاوزت "أبل"

تقدمت "إنتل" بالفعل بطلبات لشراء أحدث جهاز للطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية عالية الدقة، وتم شحن أول جهاز إلى مصنع في ولاية أوريغون في أواخر ديسمبر. ولم يكن من الواضح متى ستتسلم TSMC، أكبر عميل لهذه الآلات من شركة ASML، المعدات. وقال ممثل لشركة صناعة الرقائق التايوانية إنها تعمل بشكل وثيق مع مورديها ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

ارتفعت أسهم ASML بنسبة 5.2% يوم الأربعاء بعد التقرير إلى 918.10 يورو في الساعة 2:15 مساءً. في أمستردام. وارتفعت الأسهم حوالي 35% هذا العام.

يمكن لآلة ASML الجديدة أن تطبع أشباه الموصلات بخطوط يبلغ سمكها 8 نانومترات فقط - أي أصغر بمقدار 1.7 مرة من الجيل السابق - وسيتم استخدامها لإنتاج رقائق ستعمل على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات الاستهلاكية المتقدمة.

وتبلغ تكلفة الآلات 350 مليون يورو (380 مليون دولار) للقطعة الواحدة، ويعادل وزنها طائرتين من طراز إيرباص A320. شركة ASML هي الشركة المصنعة الوحيدة في العالم لتكنولوجيا الطباعة الحجرية فوق البنفسجية القصوى، ويعتبر الطلب على منتجها بمثابة اختبار حاسم لمسار هذا القطاع.

وأثارت TSMC مخاوف بشأن سعر الجهاز. قال كيفن تشانغ، نائب الرئيس الأول لشركة TSMC، في أمستردام في شهر مايو: "تعجبني قدرة NA EUV العالية، لكني لا أحب السعر الملصق". وقال إن ما يسمى بتقنية A16 من TSMC، والتي من المقرر أن تكون في أواخر عام 2026، لن تحتاج إلى استخدام أجهزة ASML عالية NA EUV ويمكنها الاستمرار في الاعتماد على معدات الأشعة فوق البنفسجية المتطرفة الأقدم من TSMC.

ومع ذلك، كانت TSMC مشاركاً نشطاً في مشروع ASML الجديد "NA EUV". وقال محللو جيفريز، بما في ذلك جاناردان مينون، إنهم يتوقعون أن تستخدم "TSMC" الآلة الجديدة في العقدة A14 في عام 2028. ولا تزال ASML ترى أنه من المرجح أن تكون إيرادات 2025 في النصف العلوي من النطاق التوجيهي، حسبما قال المحللون بعد المكالمة مع داسن.

وقال محللو جيفريز إنه من المحتمل أن يبلغ متوسط طلبيات ASML حوالي 5.7 مليار يورو في الأرباع الثلاثة المتبقية من هذا العام، مما يدفع مبيعات 2025 إلى 40 مليار يورو.