السندات تستحوذ على أكثر من 91% من تداولات بورصة مصر

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كشفت بيانات حديثة، أن السندات استحوذت على نحو 91.62% من إجمالي تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة تداولات بلغت 168.7 مليار جنيه، فيما استحوذت الأسهم على 8.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 15.5 مليار جنيه بمؤشرات البورصة بحجم تداول 3.29 مليار سهم بعدد عمليات 429.2 ألف عملية، فيما بلغت قيمة تداول السندات خلال الأسبوع الماضي نحو 168.7 مليار جنيه، بحجم تداول 11 مليون سند منفذة على 806 عملية.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، هبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1175 مليار جنيه إلى 1157 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.6%.

ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 382 مليار جنيه إلى 371.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 2.7%. فيما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من مستوى 1557 مليار جنيه إلى 1528 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.8%.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.8% فاقداً نحو 494 نقطة بعدما انخفض من مستوى 29622 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 26428 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% خاسراً 469 نقطة منخفضاً من مستوى 32776 نقطة إلى نحو 32307 نقطة.

وانخفض مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% فاقداً نحو 214 نقطة بعدما نزل من مستوى 11621 نقطة إلى نحو 11407 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.9% بعدما خسر 173 نقطة نزولًا من مستوى 5932 نقطة إلى نحو 5759 نقطة.

وهبط مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% فاقداً نحو 194 نقطة بعدما تراجع من مستوى 8554 نقطة إلى نحو 8360 نقطة. ونزل مؤشر "تميز" بنسبة 4.3% فاقداً نحو 301 نقطة بعدما تراجع من مستوى 6927 نقطة إلى نحو 6626 نقطة.

وفي المقابل، صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.15% مضيفًا نحو 19 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1643 نقطة إلى نحو 1662 نقطة.