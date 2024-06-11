"إيلون ماسك" يهدد بحظر أجهزة أبل من شركاته بسبب شراكة OpenAI

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هدد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبايس إكس، بحظر أجهزة أبل من شركاته يوم الاثنين بعد أن أعلن صانع آيفون عن شراكة مع OpenAI.

وفي سلسلة من المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به X، شارك ماسك مخاوف بشأن ما إذا كانت أبل وOpenAI ستحمي معلومات المستخدمين.

ووصف التكامل بين برنامجي الشركتين بأنه "انتهاك أمني غير مقبول"، وقال إن أبل "ليس لديها أي فكرة عما يحدث بالفعل"، وفقاً لنا نقلته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

أعلنت أبل عن انطلاقتها التي طال انتظارها في مجال الذكاء الاصطناعي يوم الاثنين، والتي تضمنت تحديثاً لمساعدتها الصوتية سيري. كجزء من التحديث، يمكن لسيري الاستفادة من روبوت المحادثة الشهير OpenAI ChatGPT. وقالت أبل إنه سيُطلب من المستخدمين إذناً لمشاركة أسئلتهم مع ChatGPT، ولن يتم تسجيل طلباتهم ومعلوماتهم.

كتب ماسك بعد الحدث: "من الواضح أن أبل ليست ذكية بما يكفي لإنشاء ذكائها الاصطناعي الخاص، ولكنها قادرة بطريقة ما على ضمان أن OpenAI ستحمي أمنك وخصوصيتك!".

وقال على وجه التحديد إنه سيتم حظر أجهزة أبل إذا قامت الشركة "بدمج OpenAI على مستوى نظام التشغيل"، في إشارة إلى نظام تشغيل أبل.

ونقلته شبكة "CNBC"، أن أبل قالت، إنها تستخدم ذكائها الاصطناعي الخاص بها، وأن تكاملها مع OpenAI هو ميزة اختيارية.

رد ماسك مباشرة على منشور من الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك وادعى أنه سيحظر أجهزة أبل من مقرات شركاته ما لم يقرر كوك "إيقاف هذه البرامج التجسسية المخيفة". وأضاف أنه سيُطلب من زوار شركاته التحقق من أجهزة أبل الخاصة بهم عند الباب.

بلغ عدد موظفي تسلا، أكبر شركة لماسك، 140473 شخصاً في جميع أنحاء العالم اعتباراً من 31 ديسمبر. وقد نفذت الشركة عمليات تسريح هذا العام تجاوزت 10% من عدد الموظفين.

شارك ماسك في تأسيس OpenAI في عام 2015 وتنحى عن منصبه في مجلس إدارتها في عام 2018. وكان ناقداً صريحاً للشركة والرئيس التنفيذي سام ألتمان في الآونة الأخيرة. في مارس، رفع ماسك دعوى قضائية على OpenAI وألتمان، من بين آخرين، زاعماً أنهم تخلوا عن مهمة الشركة التأسيسية لتطوير الذكاء الاصطناعي "لصالح البشرية على نطاق واسع".

جمع ماسك 6 مليارات دولار في جولة تمويلية حديثة لشركته الناشئة xAI، ومن المفترض أن يكون أول منتج له، Grok، بمثابة إجابة غير صحيحة سياسياً على ChatGPT. بالإضافة إلى تسلا وسبايس إكس وxAI، فإن ماسك هو مؤسس شركة الشرائح الدماغية Neuralink وشركة الأنفاق Boring Company.