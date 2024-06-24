الضغط يتصاعد على اليوان ومحاولات صينية للتهدئة

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خرج اليوان عن الحافة الضعيفة لنطاق تداوله المسموح به مقابل الدولار، ومرة أخرى، تأثرت بعض معاملات العملة ذات تواريخ التسوية الأقصر.

وبحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن متداولين، رفضوا الإفصاح عن هويتهم، فلم يتم تداول عقود المقايضة بين عشية وضحاها منذ يوم الثلاثاء، حيث أن سعر اليوان الضمني الذي ستستقر عليه سوف يقع خارج النطاق اليومي المسموح به للعملة المُدارة بنسبة 2%. يتم استخدام المقايضات عادة من قبل البنوك والشركات التي تتطلع إلى تسوية معاملات العملة في وقت أبكر من معيار الصناعة المتمثل في يومين.

وفي أبريل، مُنع المستثمرون لفترة وجيزة من عمليات مقايضة مماثلة، عندما انخفض اليوان إلى أقرب مستوى له منذ عام 2015. ويتم تداول العملة الصينية عند أدنى مستوى لها منذ 7 أشهر وسط قوة واسعة النطاق للدولار، وبلغت 1.999% أضعف من السعر المرجعي اليومي الثابت يوم الاثنين، على بعد نقطة واحدة فقط من الحد الأقصى، وفقاً لحسابات بلومبرغ.

ويواجه بنك الشعب الصيني مشكلة إدارة الانخفاض التدريجي في قيمة اليوان، حيث يؤثر ارتفاع الدولار على العملات في جميع أنحاء المنطقة من اليابان إلى إندونيسيا. ويشعر بنك الشعب الصيني بالقلق من إثارة حلقة مفرغة من تدفقات رأس المال إلى الخارج والمزيد من الخسائر في العملة، ويفضل الاستقرار على الانخفاضات السريعة.

لكن ضعف اليوان يسلط الضوء على تدهور المعنويات تجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يشهد أيضاً ارتفاعاً في سوق السندات مع بحث المستثمرين عن الملاذات الآمنة. وصلت العوائد إلى أدنى مستوياتها القياسية أو اقتربت منها وسط بيانات اقتصادية متباينة وتوقعات بمزيد من التحفيز النقدي.

وقام بنك الشعب الصيني (PBOC) بإضعاف ما يسمى بالتثبيت اليومي بشكل طفيف للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين. كما نشطت البنوك المملوكة للدولة في دعم العملة، وفقاً للمتداولين.

وجرى تداول اليوان حول 7.26 للدولار يوم الاثنين وانخفض بنحو 2% هذا العام.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية الآسيوية في شركة Mizuho Securities Asia: "إن لمس نطاق التداول قد يزيد من تكثيف ضغط انخفاض قيمة اليوان، مما يؤدي إلى وتيرة انخفاض سريعة للغاية". "قد نرى بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من التقلبات، بهدف تخفيف ضغط انخفاض قيمة اليوان وتوفير سيولة كافية لتداول العملات الأجنبية".