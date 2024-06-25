أفضل 10 شركات طيران في العالم

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لم تعد الخطوط الجوية السنغافورية أفضل شركة طيران في العالم، إذ تحتل الخطوط الجوية القطرية الآن المركز الأول، وفقاً لشركة تصنيف النقل الجوي سكاي تراكس.

وقالت الخطوط الجوية القطرية إن هذه هي المرة الثامنة التي تتصدر فيها التصنيف منذ عام 2011. وقد جاءت الشركة في المركز الثاني في التصنيف العام الماضي.

وأعلنت شركة سكاي تراكس يوم الاثنين أن الخطوط الجوية السنغافورية تحتل الآن المركز الثاني في التصنيف، تليها طيران الإمارات في المركز الثالث، أي أعلى بمركز واحد من العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وسيطرت شركات الطيران الآسيوية على المراكز العشرة الأولى، مع عدم وجود شركات طيران أميركية بين متصدري التصنيف. وكانت شركة دلتا إيرلاينز هي شركة الطيران الأميركية الأعلى تصنيفاً في المركز الحادي والعشرين، بانخفاض مركز واحد عن العام الماضي.

ويستند التصنيف إلى استطلاع رأي العملاء، الذي قالت سكاي تراكس إنه تم إنجازه من قبل عملاء من أكثر من 100 دولة في نسخة 2023-2024. وقدمت سكاي تراكس سلسلة من الجوائز الأخرى إلى جانب تصنيف أفضل شركات الطيران، بما في ذلك التصنيفات الإقليمية والجوائز لأنواع مختلفة من الرحلات الجوية.

كما تم التصويت للفائز الإجمالي الخطوط الجوية القطرية كأفضل درجة رجال أعمال في العالم وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، في حين تصدرت الخطوط الجوية السنغافورية صاحبة المركز الثاني قوائم أفضل طاقم الضيافة الجوية في العالم وأفضل درجة أولى، فضلاً عن أفضل شركة طيران في آسيا.

عندما يتعلق الأمر بالسفر بميزانية محدودة، احتلت شركة AirAsia الماليزية المركز الأول في قائمة أفضل شركات الطيران منخفضة التكلفة وحصلت شركة Scoot السنغافورية على لقب أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة للرحلات الطويلة.

تصدرت شركة دلتا إيرلاينز المراكز العشرة الأولى في أميركا الشمالية، تليها طيران كندا، ويونايتد إيرلاينز، وبورتر إيرلاينز، وإير ترانسات. ثلاثة من الخمسة الأوائل يقع مقرهم في كندا، بينما تحتل شركات السفر الجوي الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة مرتبة أقل.

أفضل عشر شركات طيران في العالم

1. الخطوط الجوية القطرية

2. خطوط الطيران السنغافورية

3. طيران الإمارات

4. آنا أول نيبون الخطوط الجوية

5. كاثي باسيفيك

6. الخطوط الجوية اليابانية

7. الخطوط الجوية التركية

8. إيفا إير

9. الخطوط الجوية الفرنسية

10. الخطوط الجوية السويسرية الدولية