"المركزي" المصري يسحب 1.07 تريليون جنيه من فائض سيولة البنوك
استقر العائد عند مستوى 27.75% في أول عطاء بعد إجازة عيد الأضحى
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سحب البنك المركزي المصري 1.073 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في مصر في أول عطاء له بعد إجازة عيد الأضحى اليوم الثلاثاء عبر آلية الودائع المربوطة، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي، والتي اطلعت عليها "العربية Business".
وقدم 32 بنكا عطاءات خلال المزايدة الأخيرة بسعر عائد ثابت 27.75%، بقيمة إجمالية 1.073 تريليون جنيه.
ومن المقرر أن يحتجز البنك المركزي المصري، السيولة المسحوبة اليوم تحت سعر عائد ثابت 27.75% لمدة 7 أيام حتى تاريخ الاستحقاق في 2 يوليو المقبل.
ويترقب القطاع المصرفي قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 18 يوليو المقبل لحسم سعر الفائدة بعد أن أبقى عليها في آخر اجتماع له عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
كان تقرير لبنك غولدمان ساكس، في 12 يونيو الجاري، توقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حتى نهاية العام.
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