مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
البنك المركزي المصري (AP) مناسبة
المركزي المصري
المركزي المصري

"المركزي" المصري يسحب 1.07 تريليون جنيه من فائض سيولة البنوك

استقر العائد عند مستوى 27.75% في أول عطاء بعد إجازة عيد الأضحى

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

سحب البنك المركزي المصري 1.073 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في مصر في أول عطاء له بعد إجازة عيد الأضحى اليوم الثلاثاء عبر آلية الودائع المربوطة، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي، والتي اطلعت عليها "العربية Business".

وقدم 32 بنكا عطاءات خلال المزايدة الأخيرة بسعر عائد ثابت 27.75%، بقيمة إجمالية 1.073 تريليون جنيه.

ومن المقرر أن يحتجز البنك المركزي المصري، السيولة المسحوبة اليوم تحت سعر عائد ثابت 27.75% لمدة 7 أيام حتى تاريخ الاستحقاق في 2 يوليو المقبل.

مستثمر أميركي يحصل على التزامات استثمارية بـ 5.3 مليار دولار لصندوقه أسواق المال وول ستريت مستثمر أميركي يحصل على التزامات استثمارية بـ 5.3 مليار دولار لصندوقه

ويترقب القطاع المصرفي قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 18 يوليو المقبل لحسم سعر الفائدة بعد أن أبقى عليها في آخر اجتماع له عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

كان تقرير لبنك غولدمان ساكس، في 12 يونيو الجاري، توقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حتى نهاية العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
فشله في المناظرة مع ترمب.. لم يزعجه بقدر ما أزعج من معه من حزبه.. فشله في المناظرة مع ترمب.. لم يزعجه بقدر ما أزعج من معه من حزبه..
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط