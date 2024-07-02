نمو النقدية لدى صندوق الاستثمارات العامة 30% إلى 243 مليار ريال بنهاية 2023

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كشفت القوائم المالية الموحدة لصندوق الاستثمارات العامة "PIF" لعام 2023 والمنشورة وفقاً لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، عن ارتفاع موجود الصندوق من النقدية، وما في حكمها بأكثر من 30% عن 31 ديسمبر 2022.

وأوضح الصندوق أن آلية احتساب النقدية وما في حكمها يتكون بالأساس من تلك المبالغ المدرجة في (1) النقد والحسابات الجارية، (2) الأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، باستثناء الودائع النظامية، و(3) الودائع قصيرة الأجل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. البنوك والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي تبلغ فترات استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل والتي تخضع لمخاطر ضئيلة للتغيرات في قيمتها العادلة.

وأظهرت القوائم المالية ارتفاع تلك الموجودات من النقدية إلى 243.4 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقابل 186.6 مليار ريال في العام السابق له، وبنمو 30.4%.

وأكد الصندوق في بيان، على التزامه بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمنشورة وفقاً لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، حيث واصل الصندوق أداءه المالي والاستثماري القوي خلال العام 2023، محققاً نمواً في إجمالي عوائده المالية المستدامة وأرباحه وقيمة أصوله، بما عزز من مساهمته في دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

ويأتي إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن قوائمه المالية الموحدة ضمن التزامه بالشفافية والحوكمة، وانسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية للمؤسسات المالية الكبرى وصناديق الثروة السيادية.

ويغطي التقرير الفترة ما بين 1 يناير 2023 و31 ديسمبر 2023، وسجل خلالها الصندوق نمواً بنسبة تزيد عن 100% في إجمالي إيراداته، حيث ارتفعت من 165 مليار ريال (44 مليار دولار) إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار) لعام 2023، مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية، كما ارتفعت قيمة موجوداته بنسبة 28% لتصل إلى 3.7 تريليون ريال (990 مليار دولار) بنهاية 2023 مقارنة بـ 2.9 ريال في نهاية 2022 مدعومة بعدد من الاستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة أرامكو لشركة في محفظة الصندوق.

الأداء المالي والاستثماري القوي الذي واصله صندوق الاستثمارات العامة خلال العام 2023، أسهم في تسجيل صافي ربح بلغ 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، ووصل صافي دخل الصندوق - بما في ذلك الدخل الشامل - 138 مليار ريال (36.7 مليار دولار).

وشهد العام 2023 تعزيز صندوق الاستثمارات العامة لاستراتيجيته الهادفة لتنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين، وجمع الصندوق خلال تلك الفترة 45 مليار ريال سعودي إضافية (11.9 مليار دولار)، كما حصلت بعض شركات محفظة الصندوق على تمويل لعدد من عمليات الاستحواذ، ويستخدم الصندوق مصادر متنوعة للتمويل - والتي تشمل القروض وأدوات الدين، والأرباح من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه.

وارتفعت الأرباح بعد احتساب الزكاة والضرائب لتبلغ 64 مليار ريال (17 مليار دولار) مقارنة بخسائر بلغت (17) مليار ريال (4.5 مليار دولار) عام 2022.

وعلى صعيد الأنشطة غير الاستثمارية، ازداد حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بواقع 15%، بما يعادل 31 مليار ريال، ليرتفع من 207 مليار ريال (55 مليار دولار) عام 2022 إلى 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار) عام 2023، والذي يعزى إلى النمو في جميع القطاعات، وخاصة الخدمات المالية، والاتصالات، علماً أن المحفظة تأثرت بعض الشيء بتراجع عوائد قطاع المعادن والتعدين بسبب الانخفاض العالمي لأسعار المعادن والخامات بعد ارتفاع استثنائي في عام 2022.