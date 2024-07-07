10 كتب رشحها 10 مليارديرات.. رتب شتات عقلك

دقيقتان للقراءة

سواء كنت قائداً أو لا فإن الحياة قصيرة والتعلم هو سلسلة مستمرة وكل كتاب يضيف نظرة جديدة أو فكرة في جعبتك تجعل الحياة مثمرة.

وبحسب الرئيس الأميركي الثالث والثلاثين، هاري ترومان: "ليس كل قارئ قائدا، ولكن كل القادة قرّاء".

جمعت صفحة "Reads With Ravi"، والتي يتتبعها أكثر من 130 ألف متابع على موقع X، مجموعة من أبرز الكتب التي رشحها مليارديرات - تشكل قصص بناء ثروتهم قرينة ملموسة على النجاح في عالم الأعمال -، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business".

في وقت فراغه عندما لا يطلق صواريخه إلى الفضاء، يجد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، بعض الوقت للقراءة، وكتب في تغريدة على موقع X في وقت سابق عن كتاب "من صفر إلى واحد": "بيتر ثيل أسس العديد من الشركات الناجحة، وكتابه "زيرو تو وان" يكشف الطريقة إلى ذلك".

فيما نصح الشريك المؤسس لـ "مايكروسوفت"، بيل غيتس، بقراءة كتاب المبادئ أو "Principles"، حيث قال غيتس: "قدم راي داليو العديد من الإرشادات والرؤى القيّمة لي، والتي باتت متاحة حالياً للجميع عبر كتابه".

فيما رشح الملياردير المؤسس لـ"فيسبوك"، مارك زوكربيرغ كتاب "الأمور الصعبة حول الأشياء الصعبة"، أو "The Hard Things About Hard Things"، والذي كتبه بين هوروتيز، حيث يرى زوكربيرغ أن الكتاب مفيد للراغبين في تأسيس شركات عظيمة، معتبرا إياه مصدرا ملهما للأفكار.

وإليك قائمة بترشيحات 7 مليارديرات آخرين:

4. وارن بافيت

"تقويم تشارلي الفقير" بواسطة صديق "بافيت"، تشارلي مونغر".

5. جاك دورسي

"النتيجة تعتني بنفسها"، بيل والش

6.ساتيا ناديلا

"تواصل لا عنفي"، مارشال روزنبرغ

7. سام ألتمان

"بداية اللانهاية"، ديفيد دويتش

8. جيف بيزوس

"Rework"، بواسطة "جايسون فرايد"، و"ديفيد هاينماير"

9. بيتر ثيل

"The Sovereign Individual"، كتاب من قبل جيمس دالي ديفيدسون وويليام ريس موغ

10. شيريل ساندبرغ

"Blitzscaling"، كتاب من قبل ريد هوفمان وكريس ييه