الهند تدرس تخفيف حدود تصدير الأرز لصالح المشترين العالميين

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قد تخفف الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، القيود المفروضة على صادرات بعض الأصناف لتجنب حدوث وفرة في البلاد قبل وصول المحصول الجديد إلى السوق في أكتوبر، وفقاً لما نقلته صحيفة "Economic Times" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات سرية، إن الحكومة تدرس السماح بشحنات الأرز الأبيض برسوم ثابتة. وقالوا إن السلطات قد تلغي أيضاً ضريبة بنسبة 20% على صادرات الأرز المسلوق وتفرض ضريبة ثابتة بدلاً من ذلك لتثبيط إصدار فواتير أقل من الشحنات.

ومن الممكن أن تساعد أي خطوة من هذا القبيل في تهدئة أسعار الأرز الآسيوية القياسية، والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاما في يناير، في أعقاب تحرك الهند لبدء تقييد مبيعات الأصناف الرئيسية اعتبارا من عام 2023. وقد يكون ذلك خبرا طيبا لبعض البلدان في غرب أفريقيا والشرق الأوسط التي تعتمد على الهند في معظم احتياجاتها من الغذاء الأساسي.

وانخفض إجمالي صادرات الهند من الأرز بنسبة 21% عن العام السابق إلى 2.9 مليون طن في الشهرين الأولين من السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل، وفقاً لبيانات حكومية. وقالت إن شحنات الأرز غير البسمتي انخفضت بنسبة 32% إلى 1.93 مليون طن خلال نفس الفترة.

وفي الوقت الحالي، فإن المزارعون الهنود في خضم زراعة محصولهم الرئيسي من الأرز للموسم المقبل مع بدء الرياح الموسمية. ستبلغ الزراعة ذروتها في يوليو وسيتم جمع الحبوب اعتباراً من أواخر سبتمبر.

وبلغت المساحة المزروعة 6 ملايين هكتار (14.8 مليون فدان) حتى الثامن من يوليو، بزيادة 19% عن العام السابق، وفقاً لوزارة الزراعة، بعد انتعاش الرياح الموسمية بعد نقص الأمطار الشهر الماضي.