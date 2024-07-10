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خاص خبير للعربية: صعود البورصة المصرية متواصل لكن بـ"حذر"

أكد أن السوق لم تتمكن من الوصول لمستويات سعرية جديدة

دبي - العربية.نت
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أكد رئيس قسم التحليل الفني بشركة "النعيم" القابضة للاستثمارات في مصر، إبراهيم النمر، أن الصعود المتواصل للبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة اتسم بالحذر والبطء، حيث لم يتمكن السوق من الوصول لمستويات سعرية جديدة.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء، في ظل قيم سيولة عالية.

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وأضاف النمر في مقابلة مع "العربية Business" أن السوق لم تصل إلى المستويات التي كانت عليها قبل مارس/آذار الماضي، بحيث لا يزال المؤشر تحت مستويات 29 ألف نقطة.

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كان مؤشر السوق الرئيسي "إي جي إكس 30" ارتفع مع نهاية جلسة أمس الثلاثاء، بنسبة 0.19% محققا 28466.24 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بما نسبته 0.25%، فيما سجل المؤشر الأوسع نطاقاً "إي جي إكس 100" ارتفاعاً بنسبة 0.24%.

وجرت تداولات كلية بالسوق بلغت 80.3 مليار جنيه، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 1.920 تريليون جنيه.

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