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"Savills" للعربية: زيادة أعداد الوافدين وراء انتعاش عقارات عُمان

سجلت أعدادهم ارتفاعاً بنحو 40% في 2022

دبي - العربية.نت
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أكد مدير شركة "Savills" العقارية في عُمان، حسان خروف، أن سوق العقارات في السلطنة، شهد نمواً كبيرا خلال الفترة الأخيرة مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في عدد السكان الوافدين.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أنه تم تسجيل زيادة في أعداد الوافدين وصلت إلى 40%، خلال سنة 2022، وانعكست على ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية، وكذلك انتعاش قطاع الفنادق.

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كانت شركة "شموخ لإدارة صناديق الاستثمار" أطلقت خلال يناير/كانون الثاني الاكتتاب الأولي في "صندوق عمان العقاري" برأسمال 65 مليون ريال.

وطرحت الشركة حينها 261 مليون وحدة للاكتتاب الأولي، تمثل 40% من إجمالي رأسمال الصندوق، بسعر طرح 102 بيسة للوحدة الواحدة، مع الحق في قبول طلبات إضافية تصل إلى 60% من رأسمال الصندوق.

ويستهدف الصندوق دفع أرباح للمستثمرين بمعدل 7.5% سنويا في السنة الأولى، والتي يمكن أن ترتفع لتصل إلى 8.2% سنويا في السنة الخامسة.

ويمتلك الصندوق محفظة متنوعة تضم 20 أصلاً عقارياً، تمثل العقارات السكنية والتجارية نصفها، تليها الأصول المكتبية بنسبة 30% و التجزئة بنسبة 14%.

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