عودة "ترامب" للرئاسة الأميركية تهدد "التضخم".. والفيدرالي في ورطة

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يتخوف بعض الاقتصاديين الأميركيين وغيرهم من تسبُب فوز دونالد ترامب بالرئاسة في حال حدوثه بعودة التضخم إلى الارتفاع، ما قد يضع الاحتياطي الفيدرالي في ورطة لا سيما إذا بدأ بخفض أسعار الفائدة الآن.

وتتلخص سياسة ترامب الاقتصادية في رفع الرسوم الجمركية، وترحيل ملايين العمال غير القانونيين، وسياسة مالية توسعية (ما سيؤدي إلى العجز في الميزانية).

وينوي ترامب رفع الرسوم الجمركية بشكل عام بـ 10%، وبنسبة أكبر بكثير على المنتجات الصينية وربما المكسيكية، الأمر الذي سيخلق قفزة في التضخم فور تطبيقها بحسب المحللين.

أما ترحيل العمال فيخلق زيادة كبيرة في أجور العمال القانونيين، وبالتالي المزيد من التضخم.

وأعدت "Oxford Economics" نموذجا لقياس التضخم في حال فوز ترامب، أظهر ارتفاعا في التضخم الأساسي بـ 0.3 إلى 0.6 نقطة عن معدلاته الطبيعية، بينما سيرتفع هذا المعدل بـ 0.1 إلى 0.2 نقطة فقط في حال فوز كامالا هاريس.

وبنهاية الأسبوع الماضي كانت توقعات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر قد وصلت إلى 100% بحسب منصة CME، ونحو 93.3% يتوقعون خفضا بـ 25 نقطة، بينما 6.7% يتوقعون خفضا بـ 50 نقطة.

زيادة التكلفة على المواطن الأميركي

من جانبه، قال باحث اقتصادي في جامعة ستوكهولم ريان رسول، إن التعريفة الجمركية التي ينوى ترامب رفعها حال فوزه بالانتخابات الرئاسية فإنها ستزيد التكلفة على المواطن الأميركي من 1700 إلى 4500 دولار سنويا.

وأضاف رسول في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأميركيين الأشد فقرا سيتأثرون جراء فرض هذه الرسوم على السلع الصينية والرخيصة.

تعزيز قوة الدولار

وأجمع عدد من البنوك العالمية على أن فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية يعزز قوة الدولار رغم تصريحات المرشح الجمهوري الأخيرة بأنه يفضل عملة أميركية أضعف.

ورأى "دويتشه بنك" إنه سيكون من الصعب للغاية هندسة عملة أكثر مرونة، لأن التدخل أو السياسات التي تهدف إلى تشجيع تدفقات رأس المال الأميركية الضخمة إلى الخارج تكلف تريليونات الدولارات.

بدوره أكد بنك "مورغان ستانلي" أن سياسات ترامب المقترحة من شأنها أن تدفع الدولار للارتفاع، في حين أوصى بنك "باركليز" العملاء باستغلال الضعف الأخير للدولار لإعادة الدخول في صفقات الشراء، مشيرا إلى أن من المحتمل أن تؤدي الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على الصين إلى تعزيز سعر الدولار بنسبة تصل إلى 4% مقابل اليوان الصيني، وقد ترفع التضخم بشكل ملحوظ.