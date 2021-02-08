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معدلات إشغال الفنادق في إمارة دبي 51.7% في 2020

دبي
دبي
اقتصاد دبي

معدلات إشغال الفنادق في إمارة دبي 51.7% في 2020

وفقاً لمؤسسة إس تي أر

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دبي - العربية.نت

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حققت الفنادق في إمارة دبي خلال العام الماضي معدلات إشغال بلغت 51.7% في ظل التحديات الصعبة التي شهدها العالم خاصة على قطاعي السياحة والسفر.

ويعد هذا الرقم أعلى من متوسط إشغال منطقة الشرق الأوسط التي بلغت نحو 46% و33% في أوروبا و44.5% في آسيا والمحيط الهادئ بحسب شركة إس تي أر "STR " المختصة بتوفير بيانات عن قطاع الفنادق العالمي.

وفي تصريحات سابقة للعربية، أكد وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات الدكتور أحمد بِالهول الفلاسي على أهمية السياحة الداخلية في الإمارات في ظل تفشي جائحة كورونا، مشيراً إلى أهمية تعزيز قطاع السياحة لدعم الاقتصاد من خلال التركيز على السياحة الداخلية بإطلاقها "الهوية الموحدة".

وأضاف الفلاسي في لقاء سابق مع "العربية": "الإمارات تستهدف رفع فترة زيارة السائح إلى 5 أيام، حيث تعافى قطاع السياحة أسرع من المتوقع مع تحقيق نسبة إشغال فنادق دبي وصلت إلى 95%".

وأطلقت الإمارات الهوية السياحية الموحدة ما سيعزز من التسويق السياحي للإمارات كوجهة واحدة تعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

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