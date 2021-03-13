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غالبية إيطاليا تعود للإغلاق الجزئي بدءاً من الاثنين

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فيروس كورونا

غالبية إيطاليا تعود للإغلاق الجزئي بدءاً من الاثنين

البلاد تواجه الموجة الثالثة من الوباء

متابع الغاء المتابعة

روما - (أ ف ب)

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن غالبية البلاد التي تواجه الموجة الثالثة من الوباء، ستعود إلى الإغلاق اعتبارا من الاثنين.

والمناطق الأكثر اكتظاظا في البلاد خصوصا لومبارديا الرئة الاقتصادية للبلاد ولاتسيو ومنطقة روما ستصنف مناطق "حمراء" (عالية المخاطر) ما سيؤدي إلى إغلاق المدارس والحانات والمطاعم فيها. وسيسمح بالتنقل فقط لدواعي العمل وشراء السلع الأساسية وتلقي العلاج.

وذكرت الوزارة أن هذه التدابير "ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين 15 آذار/مارس".

وإضافة إلى لاتسيو ولومبارديا ستنتقل إلى "المنطقة الحمراء" ايميليا-رومانيا (منطقة بولونيا) وبيمونتي (تورينو) وفينيتو (البندقية) وفريولي فينيتسيا-جوليا وترنتينو وماركي (شمال) وبوليا (جنوب).

وتنضم هذه المناطق إلى كمبانيا (منطقة نابولي) وموليزي (جنوب) التي كانت أصلا في المنطقة الحمراء.

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