بدءا من 22 سبتمبر.. العربية للطيران تستأنف رحلاتها إلى براغ

أعلنت "العربية للطيران"، استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى براغ عاصمة جمهورية التشيك ، بدءاً من 22 سبتمبر المقبل.

وعلاوة على ذلك، توفر "العربية للطيران" تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها.

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وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

إلى ذلك، تراجعت الأرباح الفصلية الصافية لشركة العربية للطيران، بنسبة 52% إلى 34 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 71 مليون درهم في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 572 مليون درهم، بانخفاض نسبته 37% مقارنة بإيرادات الفترة المناظرة من العام الماضي.

ونقلت "العربية للطيران" على متن أسطولها أكثر من 1.3 مليون مسافر في الربع الأول 2021 عبر مراكز عملياتها الخمس، وحافظ معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) على نسبته المرتفعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021 مسجلاً معدل 77%.

ونجحت "العربية للطيران" في تسجيل الأرباح الصافية خلال الربع الاول بالرغم من استمرار تداعيات تفشي وباء "كوفيد-19" وتأثيره على ربحية قطاع الطيران حول العالم.