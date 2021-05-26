إياتا: أعداد المسافرين جواً في 2021 ستكون أقل 52% عنها قبل الجائحة

يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تكون الأعداد الكلية للمسافرين جوا في 2021 أقل 52% مما كانت عليه في 2019، في خفض ضئيل لتوقعاته في يناير / كانون الثاني، في ظل استمرار موانع السفر بفعل قيود التصدي للجائحة.

وتوقع برايان بيرس كبير الاقتصاديين لدى إياتا اليوم الأربعاء، تعافي أعداد المسافرين في 2022 إلى 88% من مستويات ما قبل الجائحة.

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والأسبوع الماضي، قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن الأمر سيستغرق بضع سنوات حتى تتعافى صناعة الطيران العالمية إلى مستويات طاقتها الاستيعابية لعام 2019 بعد أن فقدت طائرات وأجرت استغناءات عن عمالة أساسية.

وأبلغ ويلي والش مدير عام إياتا لجنة بالبرلمان الأيرلندي "قدرة الصناعة على العودة إلى مستويات 2019 سريعا هي الآن مستحيلة".

وتابع بقوله: "السبب في أنني أقول ذلك هو... أننا لم نشهد عودة الكثير من الطائرات. ولذلك فإن الطائرات غير متاحة. وللآسف تم الاستغناء عن الكثير من الموظفين الأساسيين".

كان كامل العوضي نائب للرئيس الإقليمي في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" استعرض في مقابلة مع "العربية" الشهر الماضي توقعات الاتحاد بتحسن الطلب على النقل الجوي خلال العام الحالي بنسبة 50% مقارنة مع العام الماضي (سنة الجائحة).