الصحة السعودية: 5 أشياء يجب وضعها في حقيبة السفر

حددت وزارة الصحة السعودية، 5 أشياء يجب وضعها بحقيبة السفر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا، وبالتزامن مع رفع المملكة تعليق السفر إلى الخارج.

وقالت وزارة الصحة، على حسابها بموقع "إنستغرام"، إنه يجب الحرص على عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الغير.

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وتضمنت نصائح الوزارة، عند تجهيز الحقيبة، إحضار معقم كحولي، وإحضار كمامات إضافية، وإعداد وجبات خفيفة، وتجهيز أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أدوات شخصية خاصة، مثل "المخدة ومسند الرقبة، والبطانية".

وبحسب هيئة الصحة العامة "وقاية"، فإن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل "وقاية"، وفقاً لتطورات الوضع الوبائي.

وأضافت أنه يجب عليك التحقق من أهليتك للسفر من قبل البلدان المعنية والحصول على التصاريح والأذونات المطلوبة لبعض البلدان بما ذلك التحقق من الإرشادات المطلوبة قبل السفر والحصول على شهادة الفحص الطبي PCR من أحد مراكز الفحص المعتمدة بالمملكة.

وتسمح السعودية بسفر المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر 14يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وكذلك المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، بالإضافة إلى المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.