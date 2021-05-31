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شركة طيران تمنح فرصة السفر اللامحدود للمطعمين ضد كورونا

شركة الطيران الأسترالية Qantas Airways
شركة الطيران الأسترالية Qantas Airways
طيران

شركة طيران تمنح فرصة السفر اللامحدود للمطعمين ضد كورونا

في محاولة لتسريع عملية التطعيم البطيئة في أستراليا

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الطيران الأسترالية Qantas Airways تقديم رحلات طيران غير محدودة لمدة عام من بين مجموعة من الجوائز للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس Covid-19، وهو أكبر حافز حتى الآن من شركة أسترالية في محاولة لتسريع عملية التطعيم البطيئة في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي آلان جويس، في معرض تقديمه تفاصيل حول البرنامج اليوم الاثنين، إن "جوائز ضخمة ستمنح لعائلات مكونة من أربعة أفراد تمكنهم من السفر مجانًا مع كانتاس ووحدتها منخفضة التكلفة Jetstar لمدة 12 شهرًا"، بحسب "بلومبرغ".

وتشمل المكافآت التي تم الإعلان عنها سابقًا للركاب الذين تم تطعيمهم بالكامل، الأميال الجوية، وقسائم الرحلات، وأرصدة برنامج الولاء.

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وقال جويس في مقابلة تلفزيونية مع القناة 9: "لدينا مصلحة راسخة في هذا الأمر".

الشركات في جميع أنحاء العالم التي تتمتع بأكبر قدر من المكاسب جراء العودة إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي، تغدق بأكبر المكافآت المرتبطة بحملات التطعيم حيث تقدم United Airlines الأميركية أيضًا للمسافرين الدائمين فرصة الفوز برحلات مجانية.

وانضمت الحكومات إلى هذه المبادرات، إذ تجري نيويورك يانصيبًا مجانيًا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بجائزة كبرى تبلغ 5 ملايين دولار، وهي واحدة من عدة ولايات أميركية تقدم جوائز كبرى كحافز.

وفي هونغ كونغ، يحظى المقيمون الذين تم تطعيمهم بفرصة الفوز بشقة بقيمة 1.4 مليون دولار.

وتكافح أستراليا الآن للتغلب على عزوف السكان عن أخذ اللقاح. وتلقى حوالي 4.2 مليون شخص فقط في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليونًا جرعتهم الأولى، فيما تعيش ولاية فيكتوريا في منتصف إغلاق يدوم أسبوعًا لكبح مجموعة متزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقد دعا جويس الشركات الأسترالية الأخرى إلى تقديم حوافزها الخاصة للعملاء الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

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