مصر تعتزم إطلاق حملة ترويج سياحي جديدة لمدة 3 سنوات

ناقش اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مستجدات الاستراتيجية الإعلامية التي يقوم بإعدادها أحد التحالفات الدولية التي تعاقدت معها الوزارة في يناير الماضي.

وقال خالد العناني، في بيان، إنه من المقرر انتهاء هذا التحالف من إعداد الاستراتيجية بحد أقصى شهرين ليتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات قبل بداية خريف هذا العام.

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وأضاف أن هذه الحملة تهدف إلى الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر لجذب المزيد من السائحين إليها.

تستهدف مصر إيرادات سياحية بما يتراوح بين 6 و9 مليارات دولار في عام 2021 حيث أدى تدفق السياح من أوروبا الشرقية والخليج إلى إحياء قطاع رئيسي تضرر بشدة من الوباء.

وناقش الاجتماع إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر وشراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهذه الأسواق للترويج للمقصد المصري بها، مع التوصية بأهمية تشكيل فريق عمل بين الوزارة ممثلة في الهيئة وممثلي القطاع السياحي الخاص لوضع خطة مشتركة للترويج السياحي لمصر في الأسواق السياحية المختلفة ووضع أولويات كل سوق وفقاً لحجم وأهمية هذه الأسواق بالنسبة للسياحة المصرية.

وتطرق الاجتماع للحديث عن أهمية الاستفادة بصورة أكبر من مشاركة مصر في إكسبو دبي 2020 للترويج للسياحة المصرية، والذي من المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر 2021 وسيستمر لمدة 6 أشهر.