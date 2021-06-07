"الاتحاد للطيران" تطلق رحلات صيفية إلى أشهر جزر اليونان

أطلقت "الاتحاد للطيران" رحلات موسمية إلى أشهر الجزر اليونانية، ميكونوس وسانتوريني، وإلى مدينة مالقة في جنوب إسبانيا.

وتشغل الاتحاد للطيران رحلاتها إلى ميكونوس بين 8 يوليو و11 سبتمبر 2021، وإلى سانتوريني بين 9 يوليو و12 سبتمبر 2021، برحلتين أسبوعيتين لكل وجهة على متن طائرة إيرباص A320.

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وأطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً خدمة "معتمد للسفر"، لتسهيل تجربة السفر وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار.

ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقا، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة "مُعتَمَد للسفر" لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار. وللاستفادة من الخدمة، يمكن للضيوف التسجيل من خلال زيارة صفحة "إدارة حجزي" للحصول على كافة المعلومات حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة.