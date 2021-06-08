أبوظبي تخطط لإنفاق 6 مليارات دولار على الأنشطة الثقافية والإبداعية

تخطط أبوظبي لاستثمار 6 مليارات دولار في الصناعات الثقافية والإبداعية، على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تسعى الإمارة الغنية بموارد الطاقة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وقالت الصحيفة إن الاستثمار سيخصص لبناء المتاحف، فضلا عن قطاعات تتراوح بين الإعلام والألعاب والموسيقى والتراث الثقافي.

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وأضافت أن أبوظبي خصصت بالفعل 2.3 مليار دولار لمشاريع في هذا القطاع.

وصرح محمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في الإمارة، لـ "فاينانشيال تايمز"، بأن الأعمال التحضيرية لمتحف الفنون "جوجنهايم أبوظبي" قد تم الشروع فيها. وقال إن العقد الرئيسي للمتحف متوقع قريبًا.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أطلقت في فبراير الماضي مبادرة تأشيرة الإقامة الإبداعية التي تهدف إلى دعم المبدعين في مختلف فئات المجالين الثقافي والإبداعي.

وتتضمن الفئات التي يحق لها الحصول على تأشيرة "الإقامة الإبداعية" جميع العاملين في الوظائف الإبداعية والثقافية، من بينها التراث، الفنون الأدائية، الفنون البصرية، التصميم والحرف اليدوية، النشر، الألعاب والرياضات الإلكترونية والإعلام.

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص الإقامة والعمل للمبدعين في أبوظبي، سعياً إلى تعزيز المشهد الإبداعي المتنامي في الإمارات.