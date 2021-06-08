.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

روسيا تعلن تكلفة سياحة الأجانب والحصول على اللقاح

الكرملين روسيا اقتصاد
تتلاحق إجراءات روسيا لجذب السياح الأجانب
اقتصاد روسيا

روسيا تعلن تكلفة سياحة الأجانب والحصول على اللقاح

بحد أدنى 700 دولار للفرد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قدر رئيس الاتحاد الروسي للسياحة، أندري إغناتيف، تكلفة سياحة الأجانب لغرض التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا بحد أدنى 700 دولار للفرد، شاملة الإقامة والاستشارات الطبية.

وذكرت رئيس اتحاد السياحة الروسي، أنه يتاح خياران للتطعيم، إن الأول هو رحلة مدتها 21 يوما تتضمن برنامج ثقافي متنوع ورحلات في جميع مناطق روسيا، بالإضافة إلى اللقاح، وتتراوح تكلفة ذلك من 1500 إلى 2500 دولار.

وأضاف، أن الخيار الثاني هو رحلتان مدة كل منهما 3 أيام، وتبلغ تكلفتها 700 دولار تشمل الإقامة والتنقلات والاستشارات الطبية والتطعيم دون احتساب ثمن تذاكر السفر، نقلاً عن وكالة "نوفوستي" الروسية.

"إن إم سي" تتلقى دعماً من الجهات الدائنة لإعادة الهيكلة شركات شركات "إن إم سي" تتلقى دعماً من الجهات الدائنة لإعادة الهيكلة

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع مؤخراً، على قانون يسمح بإصدار تأشيرات سياحية لمدة 6 أشهر للأجانب.

وتضمن القانون الجديد السماح بإصدار تأشيرات سياحية لدخول روسيا لمدة 6 أشهر للأجانب، دون المعاملة بالمثل بشأن سياسة التأشيرات الخاصة ببلدانهم تجاه الرعايا الروس.

وتضمنت شروط التأشيرة الجديدة، وجود حجز في فندق مدرج ضمن السجل الفيدرالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية
الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ"الشورت"
الأكثر قراءة
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
الطيران المدني السعودي: هذا سبب ارتفاع التذاكر بعد السماح بالسفر الطيران المدني السعودي: هذا سبب ارتفاع التذاكر بعد السماح بالسفر
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
لا جينز أو أفلام أو قصات غريبة.. جديد زعيم كوريا الشمالية لا جينز أو أفلام أو قصات غريبة.. جديد زعيم كوريا الشمالية
هجوم متعمد.. مقتل 4 من عائلة مسلمة في كندا هجوم متعمد.. مقتل 4 من عائلة مسلمة في كندا
قبل أن تذهب
تركيا تفرض التعامل بالليرة ومناهج تعليمها في مناطق سيطرتها داخل سوريا
تركيا تفرض التعامل بالليرة ومناهج تعليمها في مناطق سيطرتها داخل سوريا
اكتشف المزيد