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أياتا: تطبيق جواز سفر كورونا خلال أسابيع في الشرق الأوسط

جواز التطعيم الإلكتروني
جواز التطعيم الإلكتروني
فيروس كورونا

أياتا: تطبيق جواز سفر كورونا خلال أسابيع في الشرق الأوسط

وثيقة إلكترونية تمكن من تقديم دليل على سجل الاختبارات والتطعيم

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دبي - العربية.نت

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قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA أمس الخميس، إن جواز السفر الرقمي الخاص بفيروس كورونا سيبدأ العمل به "مباشرة" في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تخفف أوروبا والولايات المتحدة قيود السفر.

وتتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لاعتماد الشهادات الرقمية، من أجل إطلاق العنان للانتعاش المتوقع في السياحة الدولية، بعد أن تسببت جائحة كورونا في شل صناعة الطيران لأكثر من عام.

ولم يتم حتى الآن قبول أو الاعتراف بأي نظام موحد لإصدار شهادات اللقاح عالميًا، على الرغم من أن جواز سفر IATA قد اكتسب شعبية بين شركات النقل العملاقة في الخليج.

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وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، في إيجاز يوم الخميس: "تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية بشأن جواز سفر أياتا"، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وأضاف دون أن يحدد شركات الطيران: "سنبدأ العمل في الأسبوعين المقبلين مع عدد من شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط".

كانت الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران من بين أوائل الشركات التي بدأت اختبار التطبيق في يناير، تليها العديد من شركات الطيران العالمية الأخرى، بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية.

وثيقة IATA هي تطبيق للهواتف الذكية سيمكن الركاب من إنشاء "جواز سفر رقمي"، لتقديم دليل على سجل الاختبارات والتطعيم الذي يمكن مشاركته مع شركات الطيران ومسؤولي الهجرة.

في الشهر الماضي، رحب قادة الاتحاد الأوروبي باعتماد شهادة Covid-19 على مستوى الكتلة، والتي يأملون في أن تطلق موجة سياحة صيفية. وترغب الدول الأعضاء الـ 27 في إصدار شهادة Covid-19 الرقمية للاتحاد الأوروبي، التي سيتم إطلاقها في 1 يوليو، لطي صفحة قيود فيروس كورونا التي عرقلت حرية تنقل الأوروبيين.

جاءت هذه الخطوة في وقت خففت العديد من الدول الأعضاء التي لديها قطاعات سياحية قوية، بما في ذلك فرنسا واليونان وإسبانيا، قيودها المتعلقة بفيروس كورونا.

ويوم الثلاثاء، خففت الولايات المتحدة تحذيراتها من السفر إلى عشرات الدول، بما في ذلك اليابان.

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