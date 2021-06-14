في دورة مميّزة.. "مفاجآت صيف دبي 2021" تنطلق أول يوليو

تنطلق الدورة الرابعة والعشرون من "مفاجآت صيف دبي 2021" في أول يوليو المقبل، وتستمر حتى 4 سبتمبر القادم، لتقدم لسكان دبي وزوارها عروضا ترويجية وجوائز قيمة وفعاليات وأنشطة ترفيهية تناسب كافة أفراد العائلة، فضلا عن تجارب تسوق وترفيه وضيافة مميزة على مدار عشرة أسابيع.

وتسلط "مفاجآت صيف دبي" - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" - الضوء على موسم الصيف في المدينة، وكونه الوقت المثالي لزيارة واستكشاف ما تقدمه المدينة من خيارات رائعة وأسعار مميزة.

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وستتألق المدينة بالديكورات والزينة الملونة والأضواء لإضفاء أجواء الفرح والمرح في مختلف الأرجاء، وإتاحة المجال أمام الجمهور للاستمتاع بفعاليات مفاجآت صيف دبي المشوقة.

وتنطلق "مفاجآت صيف دبي" هذا العام مع عروض الألعاب النارية والإسقاط الضوئي والنافورة الراقصة في كل من منطقة "برج خليفة " و"ذي بوينت"، و"دبي فستيفال سيتي مول"، عبر عرض "تخيل".

كما سيستمتع سكان دبي وزوارها بعودة العروض الترويجية، فيما تشمل الإضافات الجديدة لدورة هذا العام من "مفاجآت صيف دبي" فعاليات متخصصة في المأكولات والمشروبات.

ويقدم الحدث كعادته للمتسوقين الكثير من فرص الفوز بجوائز قيمة من السحوبات والهدايا بالإضافة إلى العروض الترويجية الكبرى خلال عيد الأضحى وموسم العودة إلى المدارس السنوي.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن "مفاجآت صيف دبي تعد من أبرز الأحداث المهمة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها عيش الأجواء الرائعة التي تضفيها هذه الاحتفالية الضخمة من خلال تجارب التسوق والترفيه والضيافة المميزة"، لافتا إلى أن دورة العام الحالي ستقدم عشرة أسابيع من العروض الترويجية والسحوبات والجوائز والأنشطة العائلية وغيرها الكثير ما يجعلها واحدة من أفضل الدورات على الإطلاق.

وأضاف "تعزز مفاجآت صيف دبي مكانة المدينة باعتبارها وجهة مفضلة للعائلات خلال فصل الصيف، وتسلط الضوء على هذا الموسم كنقطة انطلاق لاستعادة زخم قطاعي السياحة والتجزئة في المدينة.. وتعد هذه الدورة أول حدث رئيسي في "عام الخمسين" للإمارات الذي تشهد فيه الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيسها فضلا عن الاستعداد لاستضافة "إكسبو 2020 دبي" أول معرض إكسبو دولي يتم تنظيمه في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في شهر أكتوبر المقبل.