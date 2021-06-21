رئيس وزراء بريطانيا: نواجه عاماً صعباً آخر بالنسبة للسفر بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستواجه عاما صعبا بالنسبة للسفر بسبب كورونا.

تأتي تصريحات جونسون في الوقت الذي قالت فيه مجموعة توي، أكبر شركة سياحة في العالم، الأربعاء الماضي، إن حجوزات الألمان للعطلات عادت مجددا بمعدلات أعلى من 2019 أي قبل جائحة فيروس كورونا.

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وقال ماريك أندريستساك، رئيس المجلس التنفيذي للمجموعة في بيان: "اللحاق بركب العطلات هذا الصيف على أشده حاليا ويبدو أن نزعة الزبائن للسفر في تزايد يومي".

وأضاف أن الحجوزات منذ مايو/أيار فاقت الأسابيع المماثلة في 2019، مشيرا إلى أن الطلب قوي بشكل خاص على وجهتي جزر البليار والكناري في إسبانيا إضافة إلى اليونان وتركيا.

في الشهر الماضي، رحب قادة الاتحاد الأوروبي باعتماد شهادة Covid-19 على مستوى الكتلة، والتي يأملون في أن تطلق موجة سياحة صيفية. وترغب الدول الأعضاء الـ 27 في إصدار شهادة Covid-19 الرقمية للاتحاد الأوروبي، التي سيتم إطلاقها في 1 يوليو، لطي صفحة قيود فيروس كورونا التي عرقلت حرية تنقل الأوروبيين.