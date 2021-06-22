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تركيا ترفع حظر التجول بدءاً من 1 يوليو مع تحسن الوضع الوبائي

إسطنبول
إسطنبول
فيروس كورونا

تركيا ترفع حظر التجول بدءاً من 1 يوليو مع تحسن الوضع الوبائي

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أنقرة - فرانس برس

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين، رفع حظر التجول الليلي وذلك المطبق أيام الآحاد، اعتبارا من 1 تموز/يوليو بعدما سجلت بلاده تراجعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 وتسارعا في حملة التلقيح.

وقال الرئيس التركي في خطاب متلفز: "اعتبارا من 1 تموز/يوليو، سترفع قيود الخروج بالكامل".

لكنه أوضح أن قاعات الحفلات وأماكن أخرى حيث تعزف الموسيقى يجب أن تغلق أبوابها قبل منتصف الليل، لأنه بحسب قوله "لا يحق لأحد أن يزعج الآخرين".

وكانت القيود التي فرضت لمواجهة الوباء خففت في 1 حزيران/يونيو، الموعد الذي سمح فيه للمطاعم والمقاهي بإعادة استقبال الزبائن. لكن حظر التجول كان لا يزال ساريا مساء اعتبارا من الساعة 22:00 وطوال أيام الآحاد.

سجلت تركيا الاثنين حوالي 5200 إصابة جديدة بكوفيد-19، و51 وفاة إضافية جراء المرض، بعدما بلغت ذروة تجاوزت 60 ألف إصابة في اليوم في مطلع نيسان/أبريل.

هذه الدولة التي تضم 83 مليون نسمة، سرعت منذ أسابيع حملة التلقيح الوطنية بلقاح فايزر/بايونتيك، وكذلك لقاح كورونافاك. وحتى الآن، تلقى 28,1 مليون شخص في تركيا جرعة أولى من اللقاح ضد كوفيد-19 و14,4 مليون تلقوا الجرعتين.

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