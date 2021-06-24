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مصر للطيران: حركة السفر ارتفعت إلى 50% خلال الفترة الحالية

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مصر للطيران
مصر للطيران

مصر للطيران: حركة السفر ارتفعت إلى 50% خلال الفترة الحالية

تجاوزت 30% خلال مايو الماضي

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عمرو أبو العينين، إن حركة السفر تجاوزت 30% خلال مايو الماضي، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 50% خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن الشركة تنفذ خطة إحلال وتجديد في أسطول الشركة لتحقيق رفاهية الركاب في السفر والمنافسة مع الشركات في المنطقة.

وأوضح أن نسبة تشغيل مصر للطيران في حركة السفر تجاوز الـ 30‎% خلال مايو، ويصل إلى 50‎% خلال الفترة الحالية.

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وأكد الطيار عمرو ابو العينين رئيس القابضة لمصر للطيران، أن الشكل النهائي لشركة مصر للطيران بعد الهيكلة الجديدة التي جاري تنفيذها، أن تكون شركة قابضة و3 شركات تابعة، ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة لتقليل النفقات وتعظيم العائد.

وأوضح أبو العينين خلال مؤتمر صحفي بأحد فنادق مطار القاهرة عقب جولة بمطار القاهرة الدولي لمتابعة الاعمال الاحترازية، أن نسبة تشغيل مصر للطيران في حركة السفر تجاوز الـ 30‎% خلال مايو، ويصل إلى 50‎ % خلال الفترة الحالية، في ظل تعافي قطاع الطيران من تداعيات فيروس كورونا الجديد.

وأضاف رئيس القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تطبق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على متن الطائرة، ويتم التعقيم بشكل كامل ودوري حفاظا على سلامة المسافرين، وتنفذ خطة احلال وتجديد في أسطول الشركة لتحقيق رفاهية الركاب في السفر والمنافسة مع الشركات بالمنطقة.

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