مصر تستقبل 3.5 مليون سائح بالنصف الأول.. والإيراد بين 3.5 و4 مليارات دولار

قالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، لرويترز إن إيرادات القطاع دارت بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد نحو 3.5 مليون سائح.

كانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70%، من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع.

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وقالت غادة "نتوقع زيادة السائحين الفترة المقبلة بين 45 و60%، مقارنة بالعام الماضي... متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة يبلغ نحو 95 دولارا".

تسهم السياحة بما يصل إلى 15%، من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

كانت مصر أغلقت الفنادق في مارس/آذار 2020 بسبب أزمة كورونا ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25%، من السعة الاستيعابية وزادت تلك النسبة لاحقا إلى 50%.