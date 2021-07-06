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مصر.. إشغالات فنادق الغردقة وشرم الشيخ 35-40% في النصف الأول

Egypt’s tourism hit hard by crisis
منتجع سياحي في مصر
اقتصاد مصر

مصر.. إشغالات فنادق الغردقة وشرم الشيخ 35-40% في النصف الأول

الإشغالات في فنادق القاهرة بلغت نحو 45%

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القاهرة - رويترز

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قال مسؤول بقطاع السياحة المصري، اليوم الثلاثاء، إن معدل إشغالات الفنادق في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ تراوح بين 35% و40% في النصف الأول من العام الجاري.

وتُسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، لكنها تأثرت بشدة في ظل جائحة كوفيد-19 وإجراءات احتوائها.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لرويترز "الإشغالات في الغردقة وشرم الشيخ بلغت 35-40% في النصف الأول من هذا العام مقابل 20-23% قبل عام".

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وتابع: "الإشغالات في فنادق القاهرة بلغت نحو 45% في النصف الأول من هذا العام مقابل 27% قبل عام".

وافقت الحكومة المصرية في وقت سابق من هذا الأسبوع على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والمقاهي، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه، بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلا من 50% كما كان بالسابق.

وأبلغت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر رويترز يوم الأحد بأن إيرادات القطاع دارت بين 3.5 و4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد نحو 3.5 مليون سائح.

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