وجهات أميركية تتطلب ارتداء الأقنعة.. لا استثناءات للملقحين

من السابق لأوانه بالنسبة للمسافرين، حتى الذين تم تطعيمهم، التخلص من أقنعة الوجه إذا كانوا متجهين إلى المناطق التي يتم فيها تطعيم عدد قليل نسبياً من الأشخاص ضد كوفيد-19، وفقاً لكبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي.

وقال فاوتشي لقناة NBC إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يجب أن "يقطعوا شوطاً إضافياً"، وأن يرتدوا أقنعة في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة، بسبب انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى لفيروس كورونا، والتي تم اكتشافها في كل ولاية أميركية وتمثل حالياً 25% من جميع الحالات الجديدة في البلاد.

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وتعكس نصيحة فاوتشي تلك التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، التي حثت الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل في الشهر الماضي على الاستمرار في ممارسة بروتوكولات كوفيد-19، مثل ارتداء أقنعة الوجه، حيث يستمر انتشار متحور دلتا شديد العدوى في جميع أنحاء العالم.

بشكل عام في الولايات المتحدة، تلقى 67% من الأشخاص المؤهلين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وهو أقل بقليل من هدف الرئيس الأميركي، جو بايدن، المتمثل في تلقيح 70% من السكان جزئياً على الأقل بحلول عيد الاستقلال في 4 يوليو، وفقاً لما ذكرته "فوربس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويجب على المسافرين الذين يرغبون في الاستجابة لنصيحة فاوتشي أن يدركوا أن معدلات التطعيم تختلف بشكل كبير في الولايات المتحدة، اعتماداً على المكان الذي تزوره. فأكثر 3 ولايات نجاحاً هي فيرمونت وهاواي وماساتشوستس، قامت بتطعيم أكثر من 80% من جميع السكان البالغين بجرعة واحدة من اللقاح على الأقل.

فيما لا تزال ولايتي ميسيسيبي ولويزيانا، دون مستوى 50%، كما أن هناك 4 ولايات أخرى - وايومنغ وألاباما وتينيسي ووست فرجينيا - بالكاد تتجاوز تلك النسبة، وفقاً لمتتبع اللقاح التابع لمدرسة براون للصحة العامة.

وبشكل عام، فإن حوالي ربع الولايات في البلاد لم تصل إلى معدل تطعيم بنسبة 60%، مثل أركنساس، جورجيا، أيداهو، إنديانا، ميسوري، مونتانا، نورث كارولينا، نورث داكوتا، أوهايو، أوكلاهوما، ساوث كارولينا، تينيسي، وويست فرجينيا.

وتأتي تحذيرات فاوتشي على خلاف رسائل التطمينات التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، بإمكانية إسقاط بروتكولات كورونا للأشخاص الملقحين بشكل كامل.

لكن العديد من خبراء الصحة ظلوا قلقين، حيث أوصت مقاطعة لوس أنجلوس في كاليفورنيا بشدة، وبغض النظر عن حالة التطعيم، بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة كإجراء وقائي.