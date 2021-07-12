"طيران الخليج" تستأنف رحلاتها المباشرة إلى تبليسي

أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، أنها ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى مطار تبليسي الدولي في جورجيا بواقع 3 رحلات أسبوعية، بدءاً من 15 يوليو 2021.

وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد عبدالحميد العلوي "نشغّل رحلاتنا المباشرة بين مملكة البحرين وجورجيا منذ العام 2017 حيث إنها إحدى الوجهات الرئيسية للناقلة في منطقة القوقاز، ويسعدنا عودة السفر وتعافي قطاع الطيران والسياحة هذا الصيف واستئناف الرحلات إلى وجهاتنا المفضلة، في الوقت الذي تسهم فيه الحملات العالمية للتطعيم في عودة الأمور إلى طبيعتها في العديد من القطاعات، ومنها قطاع الطيران الذي ننتمي إليه".

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وتقوم الناقلة حاليا بتسيير رحلاتها من وإلى كل من أبوظبي، ودبي، والكويت، والرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، ومسقط، والقاهرة، وعمّان، والدار البيضاء، ولندن، وباريس، وفرانكفورت، وأثينا، وإسطنبول، ولارنكا، وبانكوك، ومانيلا، وسنغافورة، ودكا، وكولومبو، وجزر المالديف، وعدد من الوجهات في الهند وباكستان، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين "بنا".

كما دشّنت الناقلة بنجاح جميع وجهاتها الموسمية لصيف 2021 برحلات مباشرة إلى ميكونوس وسانتوريني في اليونان، وملقا في إسبانيا، والإسكندرية وشرم الشيخ في مصر.

وكانت طيران الخليج قد أعلنت في وقت سابق عن طرحها لتغطية التأمين الصحي ضد فيروس (كوفيد – 19) مجاناً لجميع الحجوزات على تذاكرها، والتي تشمل النفقات الصحية ونفقات الحجر الصحي في حال التشخيص أو الإصابة غير المتوقعة بـ (كوفيد – 19) أثناء السفر.

وستكون جميع التذاكر المحجوزة، بما في ذلك التذاكر المصدرة بالأميال، للسفر على رحلات طيران الخليج بدءًا من 10 مايو وحتى 10 نوفمبر 2021 مغطاة تلقائيًا بتأمين (كوفيد – 19) دون أي تكلفة إضافية.

ويتم تغطية جميع المسافرين وفقًا لبوليصة التأمين المذكورة، حيث سيتم تأمين المسافرين في حال تشخيص إصابتهم بـ (كوفيد – 19) أثناء السفر لمساعدتهم في العودة إلى الوطن وتحمل التكاليف الطبية ونفقات المستشفيات في الخارج، بالإضافة إلى تكاليف الإقامة في الحجر الصحي.

وتنطبق هذه التغطية على الرحلات الجوية التي تسيّرها طيران الخليج والتي تحمل أرقام تذاكر طيران الخليج ويتم شراؤها من خلال الموقع الإلكتروني للناقلة أو مركز اتصالها الدولي أو أي من مكاتب مبيعات طيران الخليج ووكلائها المعتمدين.