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"طيران الإمارات" تدشن الرحلة الأولى إلى ميامي

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"طيران الإمارات" تدشن الرحلة الأولى إلى ميامي

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دبي - وام

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دشنت طيران الإمارات، اليوم الخميس، أول رحلة ركاب من مطار دبي الدولي إلى ميامي الساحلية، وثاني محطة لها في ولاية فلوريدا الأميركية، وأول وجهة جديدة لـ"طيران الإمارات" منذ بدء انتشار الجائحة.

وغادرت رحلة طيران الإمارات "إي كيه 213" في الساعة 3:10 صباحاً بتوقيت الإمارات.

ومع الخدمة الجديدة إلى ميامي التي ستعمل بمعدل أربع رحلات في الأسبوع، فإن شبكة خطوط طيران الإمارات في الولايات المتحدة ستغطي 12 وجهة بأكثر من 10 رحلات في اليوم.

وتعمل الناقلة حاليا إلى الولايات المتحدة بأكثر من 60% من طاقتها قبل انتشار الجائحة، وتواصل توسيع حضورها بما يتماشى مع ازدياد وتيرة نمو حركة المسافرين.

وتشكل الخدمة الجديدة إلى ميامي بوابة إلى وجهات كثيرة في أميركا الوسطى والجنوبية وكذلك جزر الكاريبي، كما سيتمكن المسافرون في تلك المناطق من استخدام شبكة خطوط طيران الإمارات التي تغطي حالياً أكثر من 120 وجهة.

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