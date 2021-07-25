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"ديرة" تستحوذ على 20% من المعروض الفندقي في دبي

ديرة في دبي
ديرة
سياحة

"ديرة" تستحوذ على 20% من المعروض الفندقي في دبي

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن منطقة "ديرة" تستحوذ على 20% من إجمالي عدد الغرف والشقق الفندقية في دبي بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، ما يجعلها أكبر منطقة في الإمارة تضم أكبر عدد من الغرف الفندقية بمختلف أنواعها، أي بما يعادل 27599 غرفة وشقة فندقية.

وبحسب البيانات، فإن منطقة "ديرة" تضم أكبر عدد من الغرف الفندقية من فئة 4 نجوم بنحو 9884 غرفة فندقية، كما أنها تضم أكبر عدد من الغرف الفندقية من فئة 1-3 نجوم بنحو 8982 غرفة فندقية، كما تحتضن ديرة 4299 شقة فندقية أيضاً، بينما يصل عدد الغرف الفندقية من فئة 5 نجوم والتي تحتضنها نحو 4434 غرفة، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأشارت بيانات "دبي للسياحة" إلى أن منطقة "البرشاء" جاءت في المركز الثاني من حيث عدد الغرف الفندقية التي تحتضنها حتى نهاية 2020، وذلك بنحو 16724 غرفة وشقة فندقية، حيث بلغت حصتها من إجمالي المعروض في دبي نحو 13.17%.

وكانت الفنادق من فئة 1-3 نجوم الأكثر انتشاراً في البرشاء بنحو 7890 غرفة فندقية، ثم الفنادق من فئة 5 نجوم بنحو 4893 غرفة فندقية، ثم الشقق الفندقية بنحو 2561 منشأة، ثم الفنادق من فئة 4 نجوم بنحو 1380 غرفة فندقية.

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