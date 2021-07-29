الكويت تعلن شروط السفر إليها

أوضحت دولة الكويت الإجراءات الجديدة المتعلقة بالسفر إلى البلاد، في إطار مكافحة فيروس كوفيد19.

وذكر مركز التواصل الحكومي بالكويت، أن إجراءات السفر الجديدة للقادمين والتي ستطبق اعتبارا من مطلع أغسطس 2021، تتضمن عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد حصوله على شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول "72 ساعة"، وعدم ظهور أي أعراض على القادم إلى الكويت مثل ارتفاع درجة الحرارة أو العطس أو الرشح والكحة وغيرها.

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بشأن المحصنون باللقاح داخل الكويت، فإنه بعد ظهور اللون الأخضر بتطبيق "مناعة/هويتي"، عليهم استكمال التسجيل في تطبيق "شلونك" بالإضافة إلى منصة "كويت-مسافر"، نقلاً عن صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال إن المواطنين المحصنين باللقاح من خارج الكويت، عليهم الحصول على اعتماد رسمي بشهادة التطعيم عبر رفعها على الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، مع استكمال التسجيل أيضًا في تطبيق "شلونك" ومنصة "كويت-مسافر".

ويعامل المواطنون المطعمون بلقاح غير معتمد في الكويت، معاملة غير المُحصنين.

وبشأن المواطنون غير المحصنون، فإن من ظهر لهم أحد اللونين الأحمر أو الأصفر في تطبيق "مناعة/هويتي"، فيقومون باستكمال التسجيل في تطبيق "شلونك" ومنصة "كويت-مسافر".

وكذلك سداد رسوم إجراء فحصين (PCR)، على أن يكون الفحص الأول عند الوصول إلى الكويت، أما الثاني فيكون في اليوم السادس من الحجر المؤسسي، وسداد قيمة الحجر المؤسسي لمدة (7 أيام) في أحد الفنادق المحلية بدولة الكويت، والمذكورة والمعتمدة من خلال منصة "كويت-مسافر".

وفي حال ثبوت الخلو من فيروس كوفيد19، يتم استكمال مدة الحجر الصحي لـ7 أيام أخرى في المنزل، مع استثناء بعض الفئات من الحجر المنزلي.

وبشأن غير الكويتيين المُطعمين في الخارج بلقاحات معتمدة داخل الكويت، فعليهم القيام بالتقدم لاعتماد شهادات التطعيم الخاصة بهم، من خلال رفعها إلى موقع وزارة الصحة الكويتية، ويُشترط إثبات تلقي اللقاح بشكلٍ إلكتروني قبل الصعود إلى الطائرة، وكذلك عند الوصول عبر خاصية التدقيق الإلكتروني (QR-Code)، في دولة الكويت.

وكذلك القيام باستكمال التسجيل في تطبيق "شلونك" ومنصة "كويت-مسافر"، ويطبق على الجميع الحجر المنزلي لمدة أسبوع من تاريخ وصولهم دولة الكويت، وفي حالة الرغبة في إنهاء الحجر، يتم إجراء فحص PCR واحد ويتم تسديد رسومه داخل دولة الكويت خلال فترة الحجر.

وكذلك في حال ظهرت نتيجة الفحص سلبية والتي تثبت خلوهم من الإصابة بالفيروس، يتم إنهاء الحجر المطبق عليهم.

ويطبق على جميع المواطنين والمقيمين المحصنين، تنفيذ حجر منزلي مدته أسبوع من تاريخ الوصول إلى دولة الكويت، وفي حال الرغبة في إنهاء الحجر يتم إجراء فحص (PCR) مدفوع القيمة داخل الكويت، وينتهي الحجر خلال مدته بعد ظهور نتيجة الفحص سلبية وتثبت خلو الشخص من أي إصابة بالفيروس.