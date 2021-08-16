روسيا تزيد رحلاتها للغردقة وشرم الشيخ إلى 30 رحلة أسبوعياً

قررت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية، اليوم الاثنين، مضاعفة عدد الرحلات إلى مصر 3 مرات.

وبحسب اللجنة، فإنه اعتبارا من 27 أغسطس الجاري، سيتم زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى 5 دول، بما في ذلك إلى مصر.

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حيث تقرر زيادة عدد الرحلات من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ من خمس رحلات إلى 15 رحلة أسبوعيا على كل مسار، نقلاً عن وكالة "تاس" الروسية.

في 9 أغسطس الجاري، وصلت إلى مطار الغردقة في مصر أولى الرحلات القادمة من روسيا، فيما وصلت أولى الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ، يوم 10 أغسطس، وذلك بعد استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية.

وكانت روسيا قد أعلنت قبل أسابيع بدء استئناف رحلات الطيران السياحي إلى مصر بعد توقف دام قرابة 6 سنوات، وأعقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، سابقاً أن استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصر سيتم خلال صيف العام الحالي.

وعلقت موسكو رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إير باص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر عام 2015، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.

وبعد ذلك تم استئناف رحلات الطيران المنتظمة إلى مطار القاهرة فقط، فيما بقيت رحلات الطيران العارض معلقة إلى شرم الشيخ والغردقة.

واتفقت كل من مصر وروسيا في أبريل الماضي، على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.