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تقرير دولي: مصر تفقد 763 مليون دولار سنويا بسبب "القائمة الحمراء" البريطانية

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اقتصاد مصر

تقرير دولي: مصر تفقد 763 مليون دولار سنويا بسبب "القائمة الحمراء" البريطانية

مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد تراجع من 8.8% في 2019 إلى 3.5% في 2020

دبي - العربية.نت

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توقع تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن يواجه الاقتصاد المصري خسائر يومية بنحو 31 مليون جنيها مصريا (مليوني دولار) إذا ما استمر إدراج مصر على قائمة المملكة المتحدة الحمراء للسفر.

وأضاف المجلس، أن استمرار مصر في تلك القائمة يهدد قطاع السياحة والسفر في البلاد والاقتصاد ككل. ووفقا لبيانات ما قبل الجائحة، مثّل الزائرون من المملكة المتحدة نحو 5% من الوافدين إلى مصر في 2019.

وكانت المملكة المتحدة ثالث أكبر مصدر للسياح الوفدين إلى مصر، بعد كل من ألمانيا والسعودية.

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ومع ذلك، أوضح البحث الذي أعدته المنظمة العالمية، أن استمرار مصر في القائمة الحمراء، يعيق المسافرين من السفر إلى مصر من المملكة المتحدة.

وعزت المنظمة ذلك، إلى المخاوف من التكلفة الإضافية المرتفعة الناتجة عن الحجر الصحي لمدة 10 أيام عند العودة من مصر إلى بريطانيا، وأيضا التكلفة المرتفعة لتحليل كورونا في بريطانيا.

وتوقعت المنظمة الدولية أن يفقد الاقتصاد المصري نحو 237 مليون جنيه كل أسبوع، أو مليار جنيه كل شهر أو 12 مليار جنيه (763 مليون دولار) سنويا ، بسبب هذا الأمر.

وأظهر بحث المجلس العالمي للسياحة والسفر أن تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة والسفر المصري كان كبيرا، وتراجع مساهمته في الاقتصاد المصري من 505 مليار جنيه ما يمثل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2019 إلى 227.5 مليار جنيه ما يمثل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الجائحة أصابت "قلب القطاع"، إذ فقد نحو 844 ألف وظيفة.

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