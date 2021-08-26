مصر للطيران تسير اليوم 84 رحلة دولية تقل 11 ألف راكب

تسير شركة مصر للطيران اليوم الخميس، رحلاتها إلى 84 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 11 ألف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتسير مصر للطيران، رحلاتها بمعدل 55 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، عمَان، الخرطوم، دبي، نجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، بغداد، البحرين، لارنكا، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج، عنتيبي).

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كما تسير الشركة 24 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم)، و5 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 11 ألف راكب.