زيادة مقاعد رحلات شركات الطيران بالإمارات لـ3.2 مليون مقعد خلال أغسطس

ذكرت مؤسسة "أوه إيه جي"، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، ارتفعت بنسبة 3.6% على أساس شهري، خلال أغسطس 2021 إلى نحو 3.2 مليون مقعد.

وكشفت بيانات للمؤسسة، أن السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الدولة، سجلت زيادة شهرية تعادل 111.9 ألف مقعد، مقارنة بنحو 3.92 مليون مقعد، في يوليو السابق عليه.

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شهدت السعة المقعدية العالمية انخفاضاً خلال أغسطس الماضي، وذلك لأول مرة منذ فبراير 2021 إلى 344.2 مليون مقعد بنسبة 3.3% أقل من يوليو نتيجة لاستمرار القيود المستمرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نقلاً عن صحيفة "البيان".

وبلغت الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران العالمية لهذا الأسبوع 79 مليون مقعد، بزيادة 2.8% عن الأسبوع الماضي لكنها لا تزال أقل بنسبة 31% عما كانت عليه في الأسبوع نفسه قبل عامين.

ويستمر التعافي ببطء في الصين، حيث زادت شركات الطيران من المقاعد بنسبة 11.7% لتصل إلى 14.3 مليون مقعد، فيما لا يزال هذا الإجمالي الأسبوعي أقل بكثير من المتوسط المحقق في وقت سابق من الصيف، حيث بلغ متوسط عدد المقاعد الأسبوعية حوالي 17 مليوناً.

وتشمل التحركات الكبيرة الأخرى هذا الأسبوع جنوب أفريقيا التي شهدت زيادة في السعة بنسبة 19.3%. وشهدت المملكة المتحدة أيضاً زيادة كبيرة مع إضافة 126 ألف مقعد، ما رفع السعة الأسبوعية إلى ما يزيد قليلاً على 50% من مستويات 2019.

وفي الهند، شهدت قدرتها الاستيعابية مستمرة في التعافي مع إضافة 129 ألف مقعد إضافي هذا الأسبوع لتصل إلى المستوى الذي وصلت إليه في مارس الماضي.

السعة الأسبوعية

سجلت السعة المقعدية على أساس أسبوعي، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، زيادة بنسبة بلغت نحو 1% تعادل 6402 مقعد إلى 751.6 ألف مقعد خلال الأسبوع الذي بدأ في 30 أغسطس 2021، مقابل 748.18 ألف مقعد في الأسبوع الماضي. وبحسب البيانات، زادت السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري 49% على أساس سنوي، مقابل 504.67 ألف مقعد خلال الفترة المقابلة من 2020.