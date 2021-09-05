الخطوط السويسرية تستأنف رحلات شرم الشيخ بعد توقف لأكثر من 5 سنوات

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، يوم السبت أولى رحلات شركة الخطوط السويسرية swiss air بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات.

وذكرت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان، أن الطائرة كان على متنها 62 راكبا قادمين من مطار جنيف الدولي.

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وأفادت الوزارة أن استئناف الرحلات جاء بفضل الجهود المشتركة التي تقوم بها مع كافة قطاعات الدولة المصرية من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة.

من جانبه، قال مدير مطار شرم الشيخ الدولي الطيار نبيل الملاح، إن تشغيل رحلات شركة الخطوط السويسرية إلى مطار شرم الشيخ الدولي سيكون بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا يوم السبت.

وفي 9 أغسطس الجاري، وصلت إلى مطار الغردقة في مصر أولى الرحلات القادمة من روسيا، فيما وصلت أولى الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ، يوم 10 أغسطس، وذلك بعد استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية.

وكانت روسيا قد أعلنت قبل أسابيع بدء استئناف رحلات الطيران السياحي إلى مصر بعد توقف دام قرابة 6 سنوات، وأعقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، سابقاً أن استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصر سيتم خلال صيف العام الحالي.

وعلقت موسكو رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إير باص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر عام 2015، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.

وبعد ذلك تم استئناف رحلات الطيران المنتظمة إلى مطار القاهرة فقط، فيما بقيت رحلات الطيران العارض معلقة إلى شرم الشيخ والغردقة.